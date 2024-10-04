"Укренерго" запровадило аварійні відключення на Сумщині та Полтавщині
Зранку 4 жовтня у Сумській та Полтавській областях були запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Зазначається, що вчора внаслідок дронової атаки на енергооб’єкт знеструмлювалась частина Сумської області. Завдяки аварійно-відновлювальним роботам енергопостачання вдалося відновити.
Утім, наголошується, що для остаточного усунення наслідків обстрілу ще потрібен певний час.
"З метою недопущення перевантаження обладнання в основній мережі – о 10:25 в Сумській і Полтавській областях вимушено були запроваджені аварійні відключення. Про скасування ГАВ буде повідомлено додатково", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, унаслідок ворожих обстрілів вранці 3 жовтня у частині Харківської та Полтавської областей запровадили аварійні відключення електроенергії. Також графіки відключень діяли у Сумській області.
Загалом внаслідок бойових дій 3 жовтня були знеструмлення у шести областях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
у Суджу, мати її !