"Укренерго" запровадило аварійні відключення на Сумщині та Полтавщині

Зранку 4 жовтня у Сумській та Полтавській областях були запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що вчора внаслідок дронової атаки на енергооб’єкт знеструмлювалась частина Сумської області. Завдяки аварійно-відновлювальним роботам енергопостачання вдалося відновити.

Утім, наголошується, що для остаточного усунення наслідків обстрілу ще потрібен певний час.

"З метою недопущення перевантаження обладнання в основній мережі – о 10:25 в Сумській і Полтавській областях вимушено були запроваджені аварійні відключення. Про скасування ГАВ буде повідомлено додатково", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, унаслідок ворожих обстрілів вранці 3 жовтня у частині Харківської та Полтавської областей запровадили аварійні відключення електроенергії. Також графіки відключень діяли у Сумській області.

Загалом внаслідок бойових дій 3 жовтня були знеструмлення у шести областях.