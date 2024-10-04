БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Укренерго" запровадило аварійні відключення на Сумщині та Полтавщині

світло

Зранку 4 жовтня у Сумській та Полтавській областях були запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що вчора внаслідок дронової атаки на енергооб’єкт знеструмлювалась частина Сумської області. Завдяки аварійно-відновлювальним роботам енергопостачання вдалося відновити.

Утім, наголошується, що для остаточного усунення наслідків обстрілу ще потрібен певний час.

"З метою недопущення перевантаження обладнання в основній мережі – о 10:25 в Сумській і Полтавській областях вимушено були запроваджені аварійні відключення. Про скасування ГАВ буде повідомлено додатково", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, унаслідок ворожих обстрілів вранці 3 жовтня у частині Харківської та Полтавської областей запровадили аварійні відключення електроенергії. Також графіки відключень діяли у Сумській області. 

Загалом внаслідок бойових дій 3 жовтня були знеструмлення у шести областях. 

електроенергія (4352) Укренерго (2040) відключення світла (613)
нехай на Курщину перебираються, там все є

у Суджу, мати її !
04.10.2024 12:48 Відповісти
Хто хай перебирається?
04.10.2024 14:13 Відповісти
з Сумщині та Полтавщині
04.10.2024 17:30 Відповісти
Сподіваюся у вас сорказм був. На рахунок хай перебираються. Бо якщо ні, то як мешканець Сум, можу послати з такою пропозицією, куди по далі.
04.10.2024 17:59 Відповісти

