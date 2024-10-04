Економічне бронювання вже ухвалено, уряд чекає "рішення політичного керівництва", – Железняк

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За його словами, під час засідання Комітету заступник міністра економічного розвитку Віталій Кіндратів попросив депутатів залишити у законопроєкті №11416-д про підвищення податків норму, яка зобов'язує роботодавців подавати щомісячну звітність зі сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

"Сказав, що точно будуть впроваджувати модель економічного бронювання. Рішення прийнято. Зараз розглядають декілька моделей (три). Чекають "рішення політичного керівництва... Сказали, що переходять від критичності підприємства до критичності працівника. Начебто на рік, але з щомісячним підтвердженням зарплати", – написав Железняк.

За його словами, представник Мінекономіки уточнив, що окрім схвалення "вищого політичного керівництва", для запуску економічного бронювання потрібно буде ухвалити окремий законопроєкт.

Він додав, що після довгої дискусії члени Комітету вирішили залишити у законопроєкті норму, яка передбачає перехід на щомісячну звітність про сплату ПДФО.

Що відомо про економічне бронювання?

Як повідомлялося, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував впровадження принципу "воюй або працюй". "Це допоможе збільшити кількість робочих місць та рівень середньої зарплати, а також наповнити бюджет", – пояснював голова уряду, не уточнивши, у чому полягає ідея.

Водночас голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв, що Кабмін заклав у держбюджет на 2025 рік запуск економічного бронювання. За його словами, планові податкові надходження від ПДФО у проєкті держбюджету мають зрости одразу на 45%, що може пояснюватись виключно детінізацією зарплат у звʼязку із запуском економічного бронювання.

Очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко це заперечувала, але оприлюднила розрахунки, згідно із якими запуск "економічного бронювання" може принести 100 млрд грн додаткових надходжень до держбюджету.

Своєю чергою міністр фінансів Сергій Марченко зауважував, що "економічне бронювання" треба було запровадити давно, але це питання досі дискутується, бо такий механізм викликає нерозуміння з боку військових.

Нагадаємо, раніше голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха разом з низкою інших депутатів від "Слуги народу" зареєстрував у Верховній Раді низку законопроєктів про "економічне бронювання", які передбачають різні варіанти бронювання від мобілізації в обмін на збільшені податки.

