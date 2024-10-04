Кабмін забрав 460 мільйонів, виділених на відновлення Бородянки

Кабінет Міністрів зменшив на 464,37 млн грн суму коштів, виділених із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на відновлення населених пунктів, що постраждали внаслідок російського вторгнення.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 4 жовтня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Зменшено на 464,37 млн загальну суму коштів, виділених із фонду ліквідації наслідків збройної агресії Агентству відновлення для відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ", – написав Мельничук.

Він уточнив, що водночас уряд своїм рішенням виключив з Переліку обʼєктів, які підлягають відновленню в рамках реалізації експериментального проєкту щодо відновлення постраждалих населених пунктів, один обʼєкт в селищі Бородянка Бучанського району Київської області.

Крім того, Кабмін уточнив назву обʼєкта, що реалізується в рамках експериментального проєкту на території селища Бородянка, а також уточнив суми очікуваної вартості відновлення та обсягів фінансування на 2024 рік по деяких обʼєктах, що відновлюються на території селища Бородянка тощо.

Читайте також: Компанія сина сепаратиста отримала 245 мільйонів на відбудову зруйнованого росіянами центру реабілітації у Бородянці

Відповідні зміни внесено до постанови Кабміну N986 від 13 серпня 2024 року "Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації".

Цією постановою Кабмін виділив Держагентству відновлення та розвитку інфраструктури 2,69 мільярда гривень з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

У тому числі на реалізацію проєктів відновлення у Бородянці цією постановою було передбачено спрямувати у 2024 році 1,35 млрд грн. Загальна вартість їх реалізації оцінювалася у 4,9 мільярда гривень.