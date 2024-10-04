Споживання електроенергії продовжує зростати, але відключень у суботу не планують, – "Укренерго"
У суботу, 5 жовтня, стабілізаційні відключення електроенергії не прогнозуються.
Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".
У компанії традиційно закликали споживачів користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.
Раніше в "Укренерго" повідомляли, споживання електроенергії в Україні зростає. Сьогодні, 4 жовтня, станом на 9:30 його рівень був на 1,9% вищим, ніж попереднього дня – у четвер.
Водночас імпорт електроенергії в Україну дещо зменшився. У п'ятницю він запланований протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 4 099 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 949 МВт.
Як повідомлялося, в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
до Генерації електроенергії?👀 Ніякого від слова зовсім.
Вам, що Ахмет і його КО виділили, тим і користуєтесь, як і раніше те було при 3-му, 4-му, 5-му і аж до нині.
Ваша функція - вмикни, вимкнити по вказівці від власників.