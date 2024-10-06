Прокуратура завершила слідство у справі екснардепа Грановського. Він вже два роки у розшуку і живе у Європі

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила досудове розслідування злочинної схеми під керівництвом народного депутата України VIII скликання, реалізація якої завдала збитків АТ "Одеський припортовий завод" під час продажу мінеральних добрив.

Пресслужба САП не називає прізвища колишнього депутата, але обставини справи вказують на екснардепа Олександра Грановського (у парламенті минулого скликання входив до складу фракції БПП).

"Після закінчення ознайомлення з матеріалами досудового розслідування планується скерувати обвинувальний акт до ВАКС для розгляду по суті", – зазначається у повідомленні.

За даними слідства, у березні - грудні 2015 року колишній нардеп спільно з довіреною особою організував схему, за якою державний ОПЗ продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами нижчими від ринкових.

Згідно з оформленими угодами ця приватна компанія нібито перепродувала за ринковими цінами продукцію підприємства іноземним компаніям із реального сектору економіки, хоча у дійсності постачання продукції здійснював безпосередньо "Одеський припортовий завод". Як наслідок "ОПЗ" зазнав збитків на суму понад 94 млн гривень.

Як повідомлялося, 20 серпня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) скасував повідомлення про підозру Олександру Грановському в організації схеми, яка завдала збитків збитків державному "Одеському припортовому заводу" на 93,3 млн грн. САП обіцяла оскаржити це рішення.

У чому звинувачують Олександра Грановського?

Нагадаємо, НАБУ повідомило про підозру екснардепу Олександру Грановському у справі ОПЗ у жовтні 2022 року. Серед підозрюваних у справі: заступник директора та начальник відділу припортового заводу, власник компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми, довірена особа народного депутата, а також організатор цієї схеми – колишній народний депутат Грановський.

15 листопада того ж року Грановського оголосили у розшук. У грудні 2022 року ВАКС заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На той час Грановський вже виїхав за кордон і перебував у Відні, водночас адвокати Грановського стверджували, що він живе на Кіпрі.