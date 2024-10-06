БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Тіньова економіка
"Правоохоронці не витримали тиску злочинців": Гетманцев про відновлення виробництва нелегальних сигарет

гетманцев

Попри масштабні обшуки, виробництво нелегальних сигарет відновилося на заході України.

Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"На жаль справдився найгірший сценарій: злочинна діяльність виробників на заході країни відновилася після тримісячного простою. Правоохоронна система не витримала під тиском злочинців. І злочин відновився... Тепер все залежить від того, як суспільство і здорова частина держави відреагує на рецидив і подолає хворобу остаточно", – написав Гетманцев, коментуючи ситуацію з нелегальним виробництвом тютюнових виробів.

Він додав, що з огляду на це Податковий комітет Ради на засіданні 4 жовтня ухвалив окреме рішення.

У оприлюдненому Гетманцевим документі зазначається, що протягом останніх чотирьох місяців було проведено обшуки та інші слідчі дії на виробничих потужностях п'яти підприємств, які під прикриттям законної діяльності з виробництва тютюнових виробів, налагодили протиправну схему незаконного виробництва необлікованих тютюнових виробів (як власних марок, так і відомих світових брендів). Такі заходи фактично унеможливили незаконне виробництво зазначеними компаніями тютюнової продукції, зазначається у рішенні Комітету.

"Однак, за наявними в Комітеті даними, вбачається відновлення злочинної діяльності вітчизняних товаровиробників, які в ході проведення обшуків на їх виробничих потужностях не надали можливості проведення експертиз обладнання на предмет виготовлення на ньому нелегальної продукції (без марок акцизного податку)", – йдеться у документі.

З огляду на це, Комітет надав низку доручень правоохоронним органам. Зокрема, директору БЕБ доручили невідкладно проаналізувати випадки відновлення нелегальної діяльності підприємств - виробників тютюнової продукції, а керівництву Державної податкової служби – вжити заходів щодо упередження отримання (продовження дії) ліцензій особам, щодо яких є відомості про порушення законодавства при виготовленні тютюнової продукції.

Читайте також: МВФ вперше вказав на проблему нелегального ринку сигарет у звіті щодо України

Як повідомлялося, на початку серпня голова Комітету Верховної Ради з податків та фінансів Данило Гетманцев заявляв про повну зупинку роботи виробників нелегальних сигарет.

За словами Гетманцева, була припинена злочинна діяльність колишнього київського конвертатора. У ТОВ "Табако дім" вилучено дві лінії, продукцію та сировину, відкликано ліцензію. У ТОВ "Імперіал табак" з Любашівки вилучено продукцію та відкликано ліцензію. У ТОВ "Оріон табако", пов'язаного з відомим контрабандистом з Одеси, обладнання вилучено та ліцензію анульовано.

Водночас на Винниківській тютюновій фабриці у Львівській області із 17 ліній до експертизи було допущено лише 6. Гетманцев повідомляв, що станом на початок серпня обшуки на фабриці продовжувалися, а її ліцензію не анульовано, тому що завершився термін її дії.

Нагадаємо, у травні Бюро економічної безпеки провело 24 одночасних обшуки на виробництві та у складських приміщеннях п'яти вітчизняних виробників тютюнової продукції, у тому числі на "Винниківській тютюновій фабриці", під час яких виявили підроблені марки акцизного податку та докази виготовлення контрафактних сигарет.

обшук (618) цигарки (376) тютюн (367) Гетманцев Данило (540) електронні сигарети (66)
+19
Та ви, б л ді, ******- далі вже нема куди!
06.10.2024 16:27 Відповісти
06.10.2024 16:27 Відповісти
+17
злочинець ловить злочинців
06.10.2024 16:55 Відповісти
06.10.2024 16:55 Відповісти
+14
Правоохоронці не витримали тиску мільйонних хабарів...
06.10.2024 17:08 Відповісти
06.10.2024 17:08 Відповісти
Та ви, б л ді, ******- далі вже нема куди!
06.10.2024 16:27 Відповісти
06.10.2024 16:27 Відповісти
з першого абзацу я зрозумів наступне.
міністр ВС сказав що мусара не готові до війни бо там стріляють.
а цей каже що вони не готові до виконання прямих службових обов,язків, бо на них тиснуть,
і пропонує народу за них це зробити.
і тому, саме народ має воювати.
саме народ має боротися з економічними злочинами.
я все зрозумів...
але не розумію,
а нахіба вони нам потрібні щей в такій кількості????
щоб чмирили нас коли їдемо з бойових
чи нас дрюкнуть за бризовик коли будемо їхати з підпідьного заводу, навівши там лад???
ось з такою владою та мвс ми живемо..
06.10.2024 21:00 Відповісти
06.10.2024 21:00 Відповісти
а мені ПОХ... я не пью горілку яку у нас продають по 250 грн і кояку по 300-330 котрий схожий на коньяк де конь не валявся і не курю з детинства .горілк п'ю свою і вам раджу а тютюн вирощуте свій у мене дід садив обробляв сушив на горищі виходив гарний табак а ви не знаете куди гроші дівати по 80-100 грн на пачку цигарок
06.10.2024 23:58 Відповісти
06.10.2024 23:58 Відповісти
красавчик
07.10.2024 07:00 Відповісти
07.10.2024 07:00 Відповісти
Хліб печете, молочка своя, хату сам побудував, сам себе полікував....
07.10.2024 14:09 Відповісти
07.10.2024 14:09 Відповісти
"Правоохоронці не витримали тиску злочинців " - самокритична зелена гнида сказала .
07.10.2024 14:36 Відповісти
07.10.2024 14:36 Відповісти
Гнида зрадник МЕГАМАРОДЄР ГЕТЬМАНЦЕВ КАЗАВ :» всі і вz🤢в темі ї в долі»
07.10.2024 10:05 Відповісти
07.10.2024 10:05 Відповісти
злочинець ловить злочинців
06.10.2024 16:55 Відповісти
06.10.2024 16:55 Відповісти
Правоохоронці не витримали тиску мільйонних хабарів...
06.10.2024 17:08 Відповісти
06.10.2024 17:08 Відповісти
Країною керують завхоз, голова комітету, безугла жіночка і наркоман.
Наркоман їм приносить чай каву.
06.10.2024 18:36 Відповісти
06.10.2024 18:36 Відповісти
якщо, причиною мерехтіння цього кондома на ресурсі є доведення до матюкання, редактори справляються.
06.10.2024 19:15 Відповісти
06.10.2024 19:15 Відповісти
манцЄв Геть, шо там твоє "неоподатковане" МСЛ ?
нормально дихає, пра?
06.10.2024 19:20 Відповісти
06.10.2024 19:20 Відповісти
Неспроможність і небажання держави у сфері державницького управління є очевидною.
Зате спроможність цієї держави покривати корупційні дії є також очевидною .
Про якусь мотивацію громадян до захисту країни немає навіть мови.
Стійка , повсюдна корупційна система яка склалася напевно робить більшої шкоди ніж москальська держава
06.10.2024 20:32 Відповісти
06.10.2024 20:32 Відповісти
Все вірно відбувається, за планом. Бо одразу думка-на.уя така держава? В історії такого жаху ще не було...
06.10.2024 20:37 Відповісти
06.10.2024 20:37 Відповісти
а якщо я скажу мусору на трасі,
пшол нах....
ще раз спиниш, спалю хату
мвс буде просити громаду міста виховувати мене, чи запакують відразу????
думаю, друге...
тож тут висновок такий...
силовики не в силі, вибачте за каламбур.
бо мабудь ОПі це до душі,
чи в карман.
і взагалі, воно думає що меле??
06.10.2024 21:06 Відповісти
06.10.2024 21:06 Відповісти
06.10.2024 23:46 Відповісти
06.10.2024 23:46 Відповісти
Поднять акциз на сигареты. А еще алкоголь вывезли , акциз на алкоголь. Этот человек делает все чтобы люди вернулись с Европы.
07.10.2024 01:04 Відповісти
07.10.2024 01:04 Відповісти
На дідька такі правоохоронці .
07.10.2024 01:18 Відповісти
07.10.2024 01:18 Відповісти
Правоохоронці кришувальники не витримали тиску простою 3 місяців та відкрили підпільні заводи на заході.
07.10.2024 03:41 Відповісти
07.10.2024 03:41 Відповісти
Гетьманцев бреше-даже не економісту зрозуміло що перейшовши межу купівельної можливості сам Гетьманцев загнав виробництво тютюнових виробів в тінь.Даня настіль ки тупий і нахабний-що замаскувати свою анти українську діяльність не здатний.До того ж як всі тупі -він патологочно жадібний.
07.10.2024 04:53 Відповісти
07.10.2024 04:53 Відповісти
А чому злочинці ці не арештовані?? Не дають до цього часу покази?? Тому мабуть що Поліція наскрізь згнила завдяки діям Верховної Зеленої погані!!
07.10.2024 06:09 Відповісти
07.10.2024 06:09 Відповісти
Про яке здорове суспільство це чмо говорить? Суспільство хворе іне виліковно...основна маса його....в здоровому суспільстві- така наволоч як гетьманцев існувати не моглаб...
07.10.2024 08:44 Відповісти
07.10.2024 08:44 Відповісти
проклята ******** мерзота. прокляті вороги. прокляті підари, котрі обрали ******** ЗЕ і ******** ЗЕшобло.
07.10.2024 11:48 Відповісти
07.10.2024 11:48 Відповісти
У зеля менеджера детективного ...
Ничего не получается....
Вся надежда на общественность....
Интересно сколько мешков баксов получил этот слуга ....народа...
07.10.2024 21:42 Відповісти
07.10.2024 21:42 Відповісти
"ЗНАТОК" ОБІСРАВСЯ ІЗ СВОЇМИ ПРОГНОЗАМИ!!!- ЯСНОВИДЯЧИЙ!!!- КОРУПЦІЯ НЕДОСЯЖНА ДЛЯ ГНИЛОЇ ВЛАДИ, БО ВОНА БАРИГАМИ УТРИМУЄТЬСЯ!!!- ТІЛЬКИ ТРИБУНАЛ СПАСЕ ДЕРЖАВУ!!!- ГАНЬБА СИРУНАМ-ПРАВИТЕЛЯМ, ПОСІПАКАМ ЄРМАЦЬКИМ, ГНІДАМ ПОГАНИМ, БАРИГАМ І МАРОДЕРАМ ГНИЛОЇ ВЛАДИ!!!- ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!- ДО ПЕРЕМОГИ, СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
08.10.2024 10:44 Відповісти
08.10.2024 10:44 Відповісти
А чому гетьманцеву діє на угоду монополістам світового рівня? Де чесна конкуренція? Де антимонопольний комітет?
08.10.2024 23:19 Відповісти
08.10.2024 23:19 Відповісти
Зі слів гетьманцева -поліція це " імпотентний орган"
10.10.2024 12:59 Відповісти
10.10.2024 12:59 Відповісти
Правоохоронна система не витримала під тиском зелених купюр. І злочин відновився...
10.10.2024 20:40 Відповісти
10.10.2024 20:40 Відповісти
Официанты, с налога на чаевые, покроют все затраты державы.
12.10.2024 08:27 Відповісти
12.10.2024 08:27 Відповісти
*******....я плачу...
15.10.2024 21:21 Відповісти
15.10.2024 21:21 Відповісти

