"Правоохоронці не витримали тиску злочинців": Гетманцев про відновлення виробництва нелегальних сигарет

Попри масштабні обшуки, виробництво нелегальних сигарет відновилося на заході України.

Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"На жаль справдився найгірший сценарій: злочинна діяльність виробників на заході країни відновилася після тримісячного простою. Правоохоронна система не витримала під тиском злочинців. І злочин відновився... Тепер все залежить від того, як суспільство і здорова частина держави відреагує на рецидив і подолає хворобу остаточно", – написав Гетманцев, коментуючи ситуацію з нелегальним виробництвом тютюнових виробів.

Він додав, що з огляду на це Податковий комітет Ради на засіданні 4 жовтня ухвалив окреме рішення.

У оприлюдненому Гетманцевим документі зазначається, що протягом останніх чотирьох місяців було проведено обшуки та інші слідчі дії на виробничих потужностях п'яти підприємств, які під прикриттям законної діяльності з виробництва тютюнових виробів, налагодили протиправну схему незаконного виробництва необлікованих тютюнових виробів (як власних марок, так і відомих світових брендів). Такі заходи фактично унеможливили незаконне виробництво зазначеними компаніями тютюнової продукції, зазначається у рішенні Комітету.

"Однак, за наявними в Комітеті даними, вбачається відновлення злочинної діяльності вітчизняних товаровиробників, які в ході проведення обшуків на їх виробничих потужностях не надали можливості проведення експертиз обладнання на предмет виготовлення на ньому нелегальної продукції (без марок акцизного податку)", – йдеться у документі.

З огляду на це, Комітет надав низку доручень правоохоронним органам. Зокрема, директору БЕБ доручили невідкладно проаналізувати випадки відновлення нелегальної діяльності підприємств - виробників тютюнової продукції, а керівництву Державної податкової служби – вжити заходів щодо упередження отримання (продовження дії) ліцензій особам, щодо яких є відомості про порушення законодавства при виготовленні тютюнової продукції.

Як повідомлялося, на початку серпня голова Комітету Верховної Ради з податків та фінансів Данило Гетманцев заявляв про повну зупинку роботи виробників нелегальних сигарет.

За словами Гетманцева, була припинена злочинна діяльність колишнього київського конвертатора. У ТОВ "Табако дім" вилучено дві лінії, продукцію та сировину, відкликано ліцензію. У ТОВ "Імперіал табак" з Любашівки вилучено продукцію та відкликано ліцензію. У ТОВ "Оріон табако", пов'язаного з відомим контрабандистом з Одеси, обладнання вилучено та ліцензію анульовано.

Водночас на Винниківській тютюновій фабриці у Львівській області із 17 ліній до експертизи було допущено лише 6. Гетманцев повідомляв, що станом на початок серпня обшуки на фабриці продовжувалися, а її ліцензію не анульовано, тому що завершився термін її дії.

Нагадаємо, у травні Бюро економічної безпеки провело 24 одночасних обшуки на виробництві та у складських приміщеннях п'яти вітчизняних виробників тютюнової продукції, у тому числі на "Винниківській тютюновій фабриці", під час яких виявили підроблені марки акцизного податку та докази виготовлення контрафактних сигарет.