Власник найбільшої ІТ-компанії в Україні купує бізнес у Великій Британії за $300 мільйонів

Розробник програмного забезпечення EPAM Systems Inc., якому належить найбільша в Україні ІТ-компанія EPAM Ukraine, оголосила про придбання консалтингового підрозділу північно-ірландської FD Technologies, у якому працює 1800 працівників у різних країнах світу.

Угода дозволить EPAM розширити перелік послуг із використанням штучного інтелекту клієнтам у банківській сфері та на ринках капіталу у Північній Америці, Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, йдеться у пресрелізі компанії.

Очікується, що завдяки цій угоді EPAM залучить понад 100 нових клієнтів у галузі фінансових послуг.

"Поєднання цифрових технологій та інженерної спадщини EPAM з бізнес-послугами First Derivative і пропозиціями комплексного програмного забезпечення, підкріпленими трансформаційним потенціалом Generative AI, забезпечать цінні наскрізні можливості для наших клієнтів. Це дасть їм можливість розвивати та масштабувати свої цифрові екосистеми, отримувати глибші дані, покращувати роботу та заохочувати інновації, мінімізуючи ризики та зберігаючи відповідність нормативним вимогам", – прокоментував угоду президент глобального бізнесу EPAM Балаш Феєс.

First Derivative спеціалізується на наданні інженерних, технічних і бізнес-послуг провідним світовим фінансовим установам, у тому числі 20 світовим банкам. Вона є підрозділом компанії FD Technologies plc.

FD Technologies у повідомленні на своєму сайті уточнює, що вартість угоди з продажу її підрозділу EPAM становила 230 млн фунтів стерлінгів (близько $300 млн). З урахуванням прикінцевих коригувань, операційних витрат та витрат на відокремлення бізнесу, чисті грошові надходження внаслідок продажу оцінюються приблизно у 205 мільйонів фунтів стерлінгів. Ці кошти витратять на погашення боргу у сумі 20 млн фунтів та виплати акціонерам.

Нагадаємо, на початку вересня EPAM Systems оголосила, що уклала угоду про придбання глобальної консалтингової компанії в галузі передових технологій NEORIS, яка налічує понад 4700 співробітників у Латинській Америці, Іспанії та США.

Читайте також: Доходи української IT-компанії EPAM за другий квартал знизилися на понад $23 мільйони

Наприкінці 2023 року EPAM Systems Inc., якому належить найбільша в Україні ІТ-компанія EPAM Ukraine, відкрила новий офіс в Кракові, який також став штаб-квартирою компанії у Польщі. У квітні 2023 року ЕPAM відкрила два офіси у Колумбії, а також оголосила про відкриття нового офісу у індійському Гургаоні поблизу Нью-Делі.

Нагадаємо, у травні 2022 року президент та гендиректор EPAM Аркадій Добкін оголосив, що компанія планує закрити офіс в Росії і зменшити частку співробітників у регіоні, до якого також входять Україна та Білорусь, до 30%. Станом на кінець 2021 року на ці три країни припадало 60% штату EPAM.

В ІТ-компанії EPAM Ukraine тоді заявляли, що не мають планів щодо скорочення команди в Україні, однак визнали, що за перші місяці після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну за кордон було евакуйовано близько 2,5 тис. спеціалістів.

У серпні 2023 року EPAM Systems завершив продаж російських активів. Покупцем стала група "Рексофт", 20% якої належить структурам підсанкційного російського мільярдера Владіміра Потаніна.

Читайте також: Власник однієї з найбільших ІТ-компаній в Україні планує перенести офіси за кордон через війну (оновлено)

Як писав БізнесЦензор, до початку повномасштабної війни EPAM була найбільшою ІТ-компанією України, вона входить в міжнародну групу EPAM. Фізичні офіси компанії були в понад 10 містах України (Київ, Львів, Дніпро, Вінниця, Харків, Одеса, Івано-Франківськ та інші). В Україні Epam представлена двома ТОВ: "Епам Системз" та "Епам Рішення". Однак основний грошовий потік зосереджено на першій компанії.

Станом на березень 2024 року в EPAM працювало приблизно 52,8 тис. спеціалістів. В Україні компанія має найбільше співробітників – 9 986 фахівців, станом на кінець 2023 року.