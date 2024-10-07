БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
35 573 20

Новий рекорд: Російська влада підвищила виплати найманцям на війну в Україні до 3 мільйонів рублів

рф,мобілізація

У Білгородській області РФ підвищили до 3 мільйонів рублів (понад $31 тис.) виплати російським найманцям за підписання контракту з Міноборони РФ для участі у загарбницькій війні проти України.

Про це оголосив губернатор області В'ячеслав Гладков, пише The Moscow Times.

Це новий рекорд по країні, зауважує видання. У цьому регіоні виплату підвищили відразу на 2,2 млн рублів. Кошти виплачуватимуть із чотирьох джерел: 400 тисяч рублів з федерального бюджету, решту – з муніципального та регіонального бюджетів, а також з позабюджетних джерел.

Гладков уточнив, що пропозиція обмежена у часі та діятиме з 7 жовтня до 31 грудня. При цьому претендувати на виплату можуть найманці з будь-яких регіонів, незалежно від прописки, проте сам контракт необхідно укласти через систему військових комісаріатів у Білгородській області. Після цього гроші надійдуть на розрахунковий рахунок протягом двох місяців, як тільки Міністерство соціального захисту отримає необхідні дані з військової частини та оформить документи, додав губернатор.

Читайте також: У Росії не вистачає грошей на обіцяні Путіним виплати за відправку на війну проти України

Попередній рекорд за розміром виплат для найманців встановили 4 жовтня у Ханти-Мансійському автономному окрузі. Там за підписання контракту на війну обіцяють 2,75 млн рублів, піднявши суму на 900 тисяч.

До цього влада Білгородської області збільшувала виплату у серпні – тоді вона зросла до 800 тисяч рублів. Нинішня сума – 3 мільйони рублів – на 700 тисяч більша, ніж у Москві. Таким чином, за рік на фронті найманець, що підписав контракт у цьому регіоні, може заробити від 5,52 млн рублів.

Загалом від початку року виплати за укладання контракту з Міноборони РФ підняли щонайменше 46 регіонів Росії. Своєю чергою російський диктатор Путін у липні підвищив федеральну частину виплати – зі 195 до 400 тисяч рублів. Він же наказав регіонам встановити щонайменше такі самі суми.

Автор: 

виплати (494) росія (14942) рубль (343)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
В той же час в Україні влада підвищила зарплати і інші виплаьти не військовим, а офісу президента, з якого немає жодного члена на війні.
показати весь коментар
07.10.2024 20:41 Відповісти
+21
Це в країні якій всі експерти пророкували економічний крах.
показати весь коментар
07.10.2024 20:26 Відповісти
+15
такі дії влади ведуть явно не до економічного процвітання.
показати весь коментар
07.10.2024 20:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це в країні якій всі експерти пророкували економічний крах.
показати весь коментар
07.10.2024 20:26 Відповісти
такі дії влади ведуть явно не до економічного процвітання.
показати весь коментар
07.10.2024 20:43 Відповісти
..це в країні 404, яка "завждИ тебе кИне", особливо, коли ти - лох, кацапський-тупорилий холоп..
показати весь коментар
07.10.2024 21:10 Відповісти
Це в країні, де ще дохера паперу та фарби. І до фабрики гознаку у пермі поки не долітає..
показати весь коментар
07.10.2024 21:16 Відповісти
Крім того, збільшення кількості грошей, не забезпечених товарами, автоматично веде до прискорення інфляції. Але кацапським пенсіонерам це невідомо.
показати весь коментар
07.10.2024 21:34 Відповісти
З опери "ракет на 2 недели осталось". кацапська економіка всраці, але ні розвалу, ні дефолту, ні голодних бунтів не буде - це все нажаль частина пропаганди.
Ресурси кацапів на війну повинні в якийсь момент піти на спад, але всі апокаліптичні прогнози не від великого розуму.
показати весь коментар
07.10.2024 22:30 Відповісти
3млн баксів за 100 тушок. Це казка для лохів а не реальні виплати. І може казати лише про те що з мобілізацією в них не так і добре все. Заманюють вже як тільки можуть.
показати весь коментар
08.10.2024 11:26 Відповісти
В той же час в Україні влада підвищила зарплати і інші виплаьти не військовим, а офісу президента, з якого немає жодного члена на війні.
показати весь коментар
07.10.2024 20:41 Відповісти
Якось так:
"Слуга народу" Кривошеєв: Збільшення виплат для стимулювання вступу до ЗСУ - це не наші методи Джерело:
показати весь коментар
07.10.2024 20:52 Відповісти
А в нас суддям підвищили зарплати ...Впротивіс кацапським діям
показати весь коментар
07.10.2024 20:51 Відповісти
Щоб ретельніше судили ухилянтів і сзчешників.
показати весь коментар
07.10.2024 20:52 Відповісти
Допоки не буде знищенний військовий злочинець ,світовий терорист путін він буде безпервно набирати гарматне м'ясо і кидати на убій ,цей виродок він що розумієтся в економіці,для нього головне хворі імперські амбіції.
показати весь коментар
07.10.2024 20:53 Відповісти
"...гроші надійдуть на розрахунковий рахунок протягом двох місяців, як тільки Міністерство соціального захисту отримає необхідні дані з військової частини...",-

Чудова характеристика та перспектива для майбутніх рекрутів: вони будуть знищені менш ніж за два місяці (щоб командування могло гроші привласнити. Ну не в казначейство ж його повертати) та вони явні дебіли, коли ведуться на подібні афери (і саме тому будуть знищені за 2 місяці max)
показати весь коментар
07.10.2024 21:21 Відповісти
Здається мордор йде у ва-банк.Все або нічого.Тягнуть волинку до виборів в штатах.Вся надія на Трампа?
показати весь коментар
07.10.2024 22:24 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2024 11:09 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 22:28 Відповісти
життя або гаманець
показати весь коментар
07.10.2024 23:24 Відповісти
Ну а наші кажуть що гроші не потрібні, ви і так нам по життю винні.
показати весь коментар
08.10.2024 17:40 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 