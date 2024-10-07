Транзит російської нафти через Україну підскочив у вересні на 37% і перевищив 1 мільйон тонн

Транзит російської нафти через українську частину нафтопроводу "Дружба" у вересні зріс на 37% – до 1,06 млн тонн.

Не враховуючи рекордні обсяги у липні, транзит російської нафти у вересні став найбільшим з січня 2024 року, повідомляє галузеве видання ExPro.

Основну частину російської нафти у вересні транспортували через Україну до Словаччини – майже 0,5 млн тонн, приблизно стільки ж, як у серпні. Водночас обяги постачання нафти до Угорщини зросли у 2,1 раза – до 0,37 млн тонн. Крім того, 0,19 млн тонн нафти транспортували до Чехії, це майже вдвічі більше, ніж у серпні.

Загалом, за перші 9 місяців 2024 року Україна транспортувала до Європи близько 8,05 млн тонн російської нафти. Сировина транспортується до трьох країн: Угорщини – 3,39 млн тонн або 42% загального транзиту, Словаччини – 2,91 млн тонн (36%) та Чехії – 1,75 млн тонн (22%).

Що відомо про санкції проти "Лукойлу" та транзит російської нафти

Нагадаємо, посилення санкцій РНБО України проти російської компанії "Лукойл" наприкінці червня 2024 року заблокувало транзит її нафти в Угорщину та Словаччину нафтопроводом "Дружба".

Через це Угорщина та Словаччина поскаржилися на Україну до Єврокомісії через заборону на транзит нафти російського "Лукойлу". А прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожував припинити експорт дизпалива в Україну через зупинку транзиту нафти російського "Лукойлу" для НПЗ НПЗ Slovnaft. Однак Єврокомісія не побачила впливу цього рішення на обсяги постачання нафти.

Спочатку "Лукойл" у транспортуванні нафти через Україну замінила інша російська компанія – "Татнєфть". А згодом угорська енергетична компанія MOL уклала угоди з постачальниками російської нафти та операторами нафтопроводів у Білорусі та Україні. Відтак, MOL купуватиме російську нафту на білорусько-українському кордоні і оплачуватиме її транзит через Україну до Угорщини та Словаччини.

Російський "Лукойл" перебував під українськими санкціями ще з 2018 року, але раніше вони були обмеженими – стосувались виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні РНБО розширила їх, додавши, зокрема, заборону на транзит.

З 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго на імпорт російської нафти до ЄС. Але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".