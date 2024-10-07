БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
10 512 22

Транзит російської нафти через Україну підскочив у вересні на 37% і перевищив 1 мільйон тонн

дружба,нафтопровід

Транзит російської нафти через українську частину нафтопроводу "Дружба" у вересні зріс на 37% – до 1,06 млн тонн.

Не враховуючи рекордні обсяги у липні, транзит російської нафти у вересні став найбільшим з січня 2024 року, повідомляє галузеве видання ExPro.

Основну частину російської нафти у вересні транспортували через Україну до Словаччини – майже 0,5 млн тонн, приблизно стільки ж, як у серпні. Водночас обяги постачання нафти до Угорщини зросли у 2,1 раза – до 0,37 млн тонн. Крім того, 0,19 млн тонн нафти транспортували до Чехії, це майже вдвічі більше, ніж у серпні.

Загалом, за перші 9 місяців 2024 року Україна транспортувала до Європи близько 8,05 млн тонн російської нафти. Сировина транспортується до трьох країн: Угорщини – 3,39 млн тонн або 42% загального транзиту, Словаччини – 2,91 млн тонн (36%) та Чехії – 1,75 млн тонн (22%).

Що відомо про санкції проти "Лукойлу" та транзит російської нафти

Нагадаємо, посилення санкцій РНБО України проти російської компанії "Лукойл" наприкінці червня 2024 року заблокувало транзит її нафти в Угорщину та Словаччину нафтопроводом "Дружба".

Через це Угорщина та Словаччина поскаржилися на Україну до Єврокомісії через заборону на транзит нафти російського "Лукойлу". А прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожував припинити експорт дизпалива в Україну через зупинку транзиту нафти російського "Лукойлу" для НПЗ НПЗ Slovnaft.  Однак Єврокомісія не побачила впливу цього рішення на обсяги постачання нафти.

Спочатку "Лукойл" у транспортуванні нафти через Україну замінила інша російська компанія – "Татнєфть". А згодом угорська енергетична компанія MOL уклала угоди з постачальниками російської нафти та операторами нафтопроводів у Білорусі та Україні. Відтак, MOL купуватиме російську нафту на білорусько-українському кордоні і оплачуватиме її транзит через Україну до Угорщини та Словаччини. 

Російський "Лукойл" перебував під українськими санкціями ще з 2018 року, але раніше вони були обмеженими – стосувались виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні РНБО розширила їх, додавши, зокрема, заборону на транзит.

З 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго на імпорт російської нафти до ЄС. Але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".

Автор: 

дружба (58) нафта (4987) росія (14942) Словаччина (359) транзит (635) нафтопровід (293)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
це вже бариги чи ще ні?
показати весь коментар
07.10.2024 19:51 Відповісти
+16
то яких санкцій ми вимагаємо у "партнерів"???
чи вони не бачать цього???
показати весь коментар
07.10.2024 19:53 Відповісти
+15
Хто скаже, що ця війна не Зє-бізнес?!!
показати весь коментар
07.10.2024 19:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
07.10.2024 19:46 Відповісти
Хто скаже, що ця війна не Зє-бізнес?!!
показати весь коментар
07.10.2024 19:50 Відповісти
Тим більше, що нафта іде до мадярщини, яка в подяку поює нам в очі.
показати весь коментар
07.10.2024 21:37 Відповісти
це вже бариги чи ще ні?
показати весь коментар
07.10.2024 19:51 Відповісти
ще так ...
показати весь коментар
08.10.2024 18:58 Відповісти
то яких санкцій ми вимагаємо у "партнерів"???
чи вони не бачать цього???
показати весь коментар
07.10.2024 19:53 Відповісти
Такого лютого піzzдеця ще світ не бачив, іспанський сором нервово курить в сторонці
показати весь коментар
07.10.2024 19:56 Відповісти
З 1 січня 2025 zeмародери ще й газ почнуть качати Україною(
То скільки там тих українців лишиться, кого хвилює в ОПі!
показати весь коментар
07.10.2024 19:57 Відповісти
Какие же мы молодцы. Всем кричим что нужно против Сосии вводить санкции а сами помогаем рашистам продавать нефть и газ, поддерживая военную машину которая давит Украину
показати весь коментар
07.10.2024 20:01 Відповісти
А зленский каже - ваші, Европа, санкції проти нафто флотів не діють.
показати весь коментар
07.10.2024 20:03 Відповісти
Це вже треба ворогом України бути що б таке дозволяти під час війни, я про владу ,ворог убиває українців ,знищує нашу енергетику і тут він заробляє через транспортування нафти через українську територію та ще таким не дружнім нам режимам як Орбана і Фіццо.
показати весь коментар
07.10.2024 20:09 Відповісти
а зараз вже жовтень!!!
а чому найвеличніший не зняв відос з цого приводу???
мол, дивіться яких результатів ми досягли!!!
а в четвертому кварталі подвоємо транзит, і не лише нафти а й газу.
башка може тріснути від дій влади...
хто ними керує???
яку мету вони переслідують
яка мотивація робити те чи інше???
ніх...не зрозуміло
може для того щоб у ***** було достатно грошей на ракети та шахеди,
на заохочувальні для контракту??
це якисйсь сюреалізм або абсурд.
показати весь коментар
07.10.2024 20:11 Відповісти
бізнес на крові?суки.Блокуйте.*****.в мене ********* зламався.Тільки блокуйте так щоб і зайти на цензор не міг.Будь ласка.Буду телемарафон дивитися
показати весь коментар
07.10.2024 20:19 Відповісти
Що потрібно зробити, щоби зелена сволота у владі перестала накачувати рашистську пітьму нафтоєврами, які йдуть на вбивства українців і руйнування України?
показати весь коментар
07.10.2024 20:38 Відповісти
УєОрбан блокує для України все що може в НАТО і ЄС, а наші нелегітимні покидьки з вдячності йому кацапську нафту качають. Вже пора чи ще не на часі?
показати весь коментар
07.10.2024 21:23 Відповісти
Кто получает маржу в Мордоре ..всем известно! Кому идёт нефть тоже бАльшому другу Украины ..товарисЧу орбану ...
А кто в Украине получает большая тайна??
Думаю нет ...нефть оманский прЫнц
показати весь коментар
07.10.2024 21:39 Відповісти
А дрони що? Не долітають до труби?
показати весь коментар
07.10.2024 22:20 Відповісти
Якось синхронно з цим підвищення в рашці ху..ло підвищило виплати за контракт бажабчим вбиватиу країнців🤔
Чи просто співпало🤔
показати весь коментар
07.10.2024 22:32 Відповісти
Слава ЗЄ!!!

ТЮля з газовими контрактами з РФ у мирний час нервово курить.
Про "Ліпецьку фабрику" навіть нема сенсу згадувати.
показати весь коментар
07.10.2024 22:33 Відповісти
Так Переможемо?
показати весь коментар
07.10.2024 23:34 Відповісти
Вмію матюкатись,але на такий "шах і мат" Зекодла нема слів...
показати весь коментар
08.10.2024 01:10 Відповісти
самі фінансуємо,щоб нас вбивали
показати весь коментар
08.10.2024 08:17 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 