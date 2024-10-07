Транзит російської нафти через Україну підскочив у вересні на 37% і перевищив 1 мільйон тонн
Транзит російської нафти через українську частину нафтопроводу "Дружба" у вересні зріс на 37% – до 1,06 млн тонн.
Не враховуючи рекордні обсяги у липні, транзит російської нафти у вересні став найбільшим з січня 2024 року, повідомляє галузеве видання ExPro.
Основну частину російської нафти у вересні транспортували через Україну до Словаччини – майже 0,5 млн тонн, приблизно стільки ж, як у серпні. Водночас обяги постачання нафти до Угорщини зросли у 2,1 раза – до 0,37 млн тонн. Крім того, 0,19 млн тонн нафти транспортували до Чехії, це майже вдвічі більше, ніж у серпні.
Загалом, за перші 9 місяців 2024 року Україна транспортувала до Європи близько 8,05 млн тонн російської нафти. Сировина транспортується до трьох країн: Угорщини – 3,39 млн тонн або 42% загального транзиту, Словаччини – 2,91 млн тонн (36%) та Чехії – 1,75 млн тонн (22%).
Що відомо про санкції проти "Лукойлу" та транзит російської нафти
Нагадаємо, посилення санкцій РНБО України проти російської компанії "Лукойл" наприкінці червня 2024 року заблокувало транзит її нафти в Угорщину та Словаччину нафтопроводом "Дружба".
Через це Угорщина та Словаччина поскаржилися на Україну до Єврокомісії через заборону на транзит нафти російського "Лукойлу". А прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожував припинити експорт дизпалива в Україну через зупинку транзиту нафти російського "Лукойлу" для НПЗ НПЗ Slovnaft. Однак Єврокомісія не побачила впливу цього рішення на обсяги постачання нафти.
Спочатку "Лукойл" у транспортуванні нафти через Україну замінила інша російська компанія – "Татнєфть". А згодом угорська енергетична компанія MOL уклала угоди з постачальниками російської нафти та операторами нафтопроводів у Білорусі та Україні. Відтак, MOL купуватиме російську нафту на білорусько-українському кордоні і оплачуватиме її транзит через Україну до Угорщини та Словаччини.
Російський "Лукойл" перебував під українськими санкціями ще з 2018 року, але раніше вони були обмеженими – стосувались виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні РНБО розширила їх, додавши, зокрема, заборону на транзит.
З 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго на імпорт російської нафти до ЄС. Але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".
чи вони не бачать цього???
То скільки там тих українців лишиться, кого хвилює в ОПі!
а чому найвеличніший не зняв відос з цого приводу???
мол, дивіться яких результатів ми досягли!!!
а в четвертому кварталі подвоємо транзит, і не лише нафти а й газу.
башка може тріснути від дій влади...
хто ними керує???
яку мету вони переслідують
яка мотивація робити те чи інше???
ніх...не зрозуміло
може для того щоб у ***** було достатно грошей на ракети та шахеди,
на заохочувальні для контракту??
це якисйсь сюреалізм або абсурд.
УєОрбан блокує для України все що може в НАТО і ЄС, а наші нелегітимні покидьки з вдячності йому кацапську нафту качають. Вже пора чи ще не на часі?
А кто в Украине получает большая тайна??
Думаю нет ...нефть оманский прЫнц
Чи просто співпало🤔
ТЮля з газовими контрактами з РФ у мирний час нервово курить.
Про "Ліпецьку фабрику" навіть нема сенсу згадувати.