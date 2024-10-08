В Україні трохи знизився попит на електромобілі. Як моделі найпопулярніші

У вересні український автопарк поповнили 4289 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 0,2% менше, ніж у вересні 2023 року

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що частка нових машин в реєстраціях електромобілів склала 21%, проти 18% торік.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 4157 штук (нових – 870, уживаних – 3287).

Серед 132 комерційних електромобілів новими були лише 13 авто.

До п’ятірки лідерів серед нових електромобілів місяця потрапили:

Zeekr 001 – 109 одиниць;

Volkswagen iD.4 – 103;

Honda M-NV – 102;

BYD Song Plus – 91;

Nissan Ariya – 74.

До п’яти найпопулярніших серед вживаних електромобілів увійшли:

Nissan Leaf – 440 одиниць;

Tesla Model 3 – 325;

Tesla Model Y – 310;

Volkswagen e-Golf – 196;

Hyundai Kona – 179.

Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 39,9 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 б/в.

Як повідомлялося, у вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто, що на 30% менше, ніж у серпні.

Водночас український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, які були ввезені з-за кордону, що на 19% менше, ніж у вересні 2023 року. Відносно попереднього місяця, цей показник впав на 34%.