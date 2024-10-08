БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Україні відкрили доступ до Реєстру міжнародних автобусних маршрутів

Відсьогодні на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних з’явився доступ до Реєстру міжнародних автобусних маршрутів загального користування.

Про це повідомили у Державній службі з безпеки на транспорті.

Зазначається, що опубліковані дані містять інформацію про всі діючі офіційні маршрути, що мають дозвільні документи передбачені законодавством як України так і країн, через/в які відкрито автобусний маршрут.

Опубліковані дані містять інформацію про кількість маршрутів, ключові транспортні напрямки, тенденції до збільшення/зменшення пасажирського трафіку. Це своєю чергою дозволяє прогнозувати популярність існуючих маршрутів та визначати потребу у додаткових.

Реєстр містить інформацію про назву маршруту, графік руху автобусів по ньому, розклад та перелік зупинок, протяжність, загальний час подорожі, виконавців маршруту та ін.

Читайте також: В Україні створять перелік легальних автостанцій

Наразі діють 1237 міжнародних автобусних маршрутів. Найпопулярнішим напрямком вважається Кишинів. Дані оновлюються щодня.

Водночас в Укртрансбезпеці наголошують, що опубліковані відкриті дані не містять інформації, яка може загрожувати національній безпеці України.

Як повідомлялося, у травні Мінінфраструктури заявило про початок тестування порталу автобусних маршрутів. Тоді до порталу приєдналися лише шість компаній. Серед них як пасажирські перевізники, так і агрегатори квитків на автобуси. Водночас велися технічні роботи щодо інтеграції ще 15 перевізників до порталу. Остаточно портал запустили наприкінці серпня. 

реєстр (577) Укртрансбезпека (105) автобус (264)
