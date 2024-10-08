Мінфін розмістив державні облігації на рекордні 30 мільярдів

Міністерство фінансів 8 жовтня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 30,26 мільярда гривень в еквіваленті.

Це більше, ніж за увесь серпень (29,1 млрд грн) і є рекордним показником принаймні з початку року, свідчать дані міністерства.

З метою збільшення запозичень на внутрішньому ринку Міністерство фінансів у жовтні розширило пропозицію гривневих облігацій внутрішньої держпозики з чотирьох випусків до шести, зауважує Інтерфакс-Україна

Зокрема, Мінфін на аукціонах цього вівторка збільшив продаж гривневих облігацій до 24,08 млрд грн із 12,14 млрд грн тижнем раніше і залучив ще $150 млн від продажу валютних ОВДП.

Крім збільшення обсягу залучених коштів, аукціони відзначилися різноспрямованою зміною ставок. Так, за 20-місячними і 32-місячними військовими облігаціями Мінфін підвищив ставки порівняно з аукціонами тижневої давності відповідно з 15,1% до 15,25% і з 16,1% до 16,25%. Водночас за 25-місячними і 36-місячними бенчмарк-облігаціями ставки навпаки, знизилися відповідно з 15,6% до 15,1% і 16,59% до 16,1% річних.

Такого результату Мінфіну вдалося домогтися завдяки рекордному попиту на 25-місячні і 36-місячні бенчмарк-облігації – відповідно 27,79 млрд грн (тут і далі за номіналом) і 33,76 млрд грн за умови пропозиції на кожному з шести аукціонів 5 млрд грн, тоді як на 20-місячні і 32-місячні попит відповідав пропозиції.

Вочевидь, що такий попит на бенчмарк-облігації пов'язаний із підвищенням з 11 жовтня норми обов'язкових резервів на 5 відсоткових пунктів майже за всіма вкладами, адже за рахунок таких ОВДП банки можуть формувати 60% обов'язкових резервів.

У результаті Мінфін за 25-міс. облігаціями задовольнив 12 із 25 заявок, а за 32-міс. – 15 із 31, тоді як на чотирьох інших аукціонах були задоволені всі заявки.

"Найкоротші" 12-місячні і "найдовші" 41-місячні папери розміщувалися за попередніми ставками – відповідно 14,65% і 16,8% річних, а попит на них був нижчим за пропозицію – 2,4 млрд грн і 0,62 млрд грн відповідно.

Що стосується аукціону з розміщення доларових ОВДП, то незважаючи на перевищення попиту над пропозицією – $200 млн проти $150 млн – Мінфіну не вдалося знизити ставку відсікання, яка залишилася на рівні 4,66%, тоді як середньозважена знизилася всього на один базисний пункт – до 4,65% річних.

Як повідомлялося, ухвалені в середині вересня зміни до держбюджету-2024 передбачають додаткове фінансування дефіциту до кінця року на 216 млрд грн за рахунок ОВДП: обсяг залучення збільшено до 742,02 млрд грн за обсягу погашень 386,01 млрд грн.

Урядовий проєкт держбюджету-2025 передбачає розміщення ОВДП на 579,22 млрд грн за обсягу погашення на 561,98 млрд грн.

Згідно з розрахунками Нацбанку, збільшення нормативу обов'язкового резервування з 11 жовтня на 5 відсоткових пунктів (в.п.) разом із підвищенням ліміту на формування їхніх ОВДП із 50% до 60% створює потенційний чистий попит із боку банків на купівлю ОВДП у розмірі близько 130 млрд грн.