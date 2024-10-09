БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Україні підстрибнув попит на автобуси. Які моделі обирали найбільше

автобус

У вересні український автопарк поповнили 247 автобусів та мікроавтобусів, що на 14% більше, ніж торік. Відносно серпня 2024 року ринок автобусів збільшився на 53%.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що як і торік, частка нової техніки в цьому обсязі становила 63%.

Лідерами в частині нових автотранспортних засобів:

  • Etalon – 60 одиниць;
  • Ataman – 37;
  • ZAZ – 24.

Серед вживаних найбільше реєстрували:

  • Mercedes-Benz – 31 автобус;
  • Volkswagen – 16;
  • MAN – 9.

Загалом із початку року автобусний парк України поповнили 1415 автобусів (-29% до аналогічного періоду 2023 року). Із них: нових – 803 (-35%), вживаних – 612 (-19%).

Як повідомлялося, у вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто, що на 30% менше, ніж у серпні.

Водночас український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, які були ввезені з-за кордону, що на 19% менше, ніж у вересні 2023 року. Відносно попереднього місяця, цей показник впав на 34%.

Автор: 

авто (4256) продаж (2121) автобус (264)
