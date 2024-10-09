Рада схвалила перезавантаження системи перевірок бізнесу

Верховна Рада 8 жовтня підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №5837 "Про основні засади державного нагляду (контролю)", який перезавантажує систему перевірок бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що метою документа є створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва.

У Мінекономіки наголосили, що масштабна дерегуляція є складовою однієї з чотирьох стратегічних цілей, ухваленої урядом Стратегії МСП – відновлення та полегшення ведення бізнесу.

"Ми прагнемо перезавантажити систему перевірок, переорієнтувати панівний сьогодні карально-репресивний підхід до нагляду та контролю на превентивний і ризик-орієнтований. Одна з ключових цілей – запровадити збалансовану, прозору систему, яка гарантувала б подальше формування сприятливого бізнес-клімату та середовища для розвитку бізнесу. Та водночас захищала б інтереси держави та людей", – прокоментував перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Що передбачає законопроєкт

Добровільне страхування цивільної відповідальності роботи підприємців. Для застрахованих підприємців із середнім та незначним ступенем ризику зменшиться кількість планових перевірок.

Аудит діяльності підприємців як попереджувальний захід. Підприємці зможуть залучати до такого аудиту фахівців органу контролю або незалежної організації. Виявлені правопорушення можна буде виправити, при цьому штрафні санкції до бізнесу не застосовуватимуться.

Позитивний висновок аудиту дозволить зменшити кількість планових перевірок в півтора раза: період між перевірками збільшиться для високого ступеня ризику з 1 до 1,5 років, середнього – з 3 до 4,5 років, незначного – з 5 до 7,5 років.

Створює в органах контролю інститут громадських рад з питань державного контролю за участі представників бізнесу. Залучення громадськості до розгляду скарг підприємців підвищить об’єктивність та публічність такого розгляду, зменшить навантаження на суди шляхом досудового розгляду скарг.

Читайте також: Уряд вирішив перезапустити регіональні ради підприємців

Розширює та вдосконалює функціонал Інспекційного порталу. Наприклад, заходи контролю та обмін документами здійснюватимуться в електронній формі. Запроваджується е-кабінет для підприємців з можливістю подання скарги та відмови від комплексної перевірки через е-систему тощо. Автоматизація процесів дозволить економити час та ресурси підприємців і державних органів.

Запроваджує відповідальність керівника органу контролю за недотримання підлеглими процедурних вимог та дисциплінарну відповідальність посадових осіб органу контролю, якщо суд підтвердить незаконність рішення цього органу контролю.

Водночас документ посилює захист прав громадян та стимулює бізнес бути відповідальним завдяки ліквідації недоброчесних схем уникнення законних перевірок.

Як повідомлялося, у вересні в Україні почала роботу Єдина державна електронна система дозвільних документів – "єДозвіл". Із 18 вересня підприємцям стала доступна перша електронна послуга.