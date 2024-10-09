Україна конфіскувала суховантаж під прапором Камеруну за незаконний захід у порти окупованого Криму

Україна конфіскувала суховантаж USKO MFU під прапором Камеруну, що незаконно заходив у порти тимчасово окупованого Криму для здійснення комерційної діяльності.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

Як уточнюється, вантаж було затримано Морською охороною Держприкордонслужби в Одеській області. Затримання відбулося в липні цього року.

"Наразі, за рішенням суду, судно передано у власність держави України. Його капітана звинувачують у порушенні порядку в’їзду на окуповані території з метою завдання шкоди державним інтересам, адже будь-які операції у портах Криму чи Азовського моря порушують міжнародні норми та законодавство України", – сказано в повідомленні.

Наприкінці вересня капітану іноземного морського судна USKO MFU, який здійснював вивезення агропродукції через закриті морські порти окупованого півострова Крим, заочно повідомили про підозру.

У липні 2024 року судно USKO MFU було затримано в акваторії порту "Рені" Одеської області. На підставі ухвали суду на нього накладено арешт та передано в управління Агентства з управляння арештованими активами.

Іншому капітану цього судна, який у червні 2024 року керував ним під час незаконних заходу та виходу з порту Севастополя, було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332-1 КК України в липні цього року.

Як повідомлялося, в липні в акваторії порту "Рені" Одеської області затримано та накладено арешт на іноземне морське судно, яке здійснювало вивезення агропродукції через закриті морські порти окупованого Росією українського півострова Крим.

Нагадаємо, з 15 липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів на тимчасово окупованій території АР Крим та Севастополя.