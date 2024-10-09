Шмигаль назвав терміновим будівництво 2 та 3 рівнів захисту інфраструктури напередодні зими

Напередодні зими Україна має низку нагальних потреб та термінових завдань, серед яких, зокрема будівництво 2 та 3 рівня захисті об'єктів критичної інфраструктури.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час 11 засідання Керівного комітету Української платформи донорів.

"Пріоритети уряду у відновленні лишаються незмінні: енергетика, відбудова житла та критичної інфраструктури, гуманітарне розмінування та підтримка приватного сектора. Напередодні важкої зими маємо низку нагальних потреб та термінових завдань: забезпечення питною водою населення південних регіонів України, відновлення житла, забезпечення енерго- й теплопостачання, будівництво 2 та 3 рівня захисту об'єктів критичної інфраструктури", – розповів Шмигаль.

Як повідомлялося, на початку вересня Шмигаль заявдяв, що міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування третього рівня пасивного захисту енергетичних об'єктів через його високу вартість. Раніше Держагентство відновлення розпочало будівництво такого захисту на підстанціях НЕК "Укренерго".

"Партнери станом на сьогодні не бачать доцільності продовжувати будівництво одночасно усіх об'єктів. Ми поки що домовляємося, де розпочалося будівництво, провести консервацію. Залишити один-два найбільш близькі до завершення", – сказав тоді Шмигаль.

Водночас наразі триває будівництво об'єктів першого та другого рівня захисту, запевняв голова уряду.

"Ми захищаємо наші енергооб'єкти першим, другим рівнем захисту, переший рівень захисту – це габіони з піском. Другий – це залізобетонні потужні конструкції, здатні витримати прямі удари дронів а також захищають від уламків ракет наші енергооб'єкти. Така робота робиться. На 85% сьогодні більшість об'єктів, які мають бути захищені в першій черзі "Укренерго" вже захищені" – розповів Шмигаль.

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Як повідомлялося, НАЕК "Енергоатом" лише минулого тижня замовив проєктування і зведення захисту енергетичних об'єктів на своїх АЕС.

Зокрема, 4 жовтня уклали угоду на проєктування та будівництво захисних споруд на Хмельницькій АЕС вартістю 1,71 мільярда гривень.

2 жовтня Південноукраїнська АЕС "Енергоатома" уклала угоду вартістю 595 мільйонів гривень на будівництво інженерного захисту критичних елементів станції. Контракт з ПрАТ "Юженергобуд" також уклали без проведення відкритих торгів, роботи потрібно виконати до 25 грудня 2025 року.

25 вересня "Енергоатом" уклав угоду вартістю 509 млн грн на проєктування і будівництво захисної споруди на Рівненській АЕС.

Нагадаємо, 25 вересня президент Володимир Зеленський під час виступу в ООН заявив, що "Путін планує напади на наші атомні електростанції та їхню інфраструктуру, маючи на меті відключити станції від енергомережі... За допомогою супутників інших країн Росія отримує зображення і детальну інформацію про інфраструктуру наших АЕС".

У той же день сам "Енергоатом" заявив про проліт російського ударного безпілотника на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга попередив Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про підготовку РФ ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими.

В "Енергоатомі" раніше повідомляли, що менше ніж за місяць поруч з українськими АЕС пролетіло понад 100 російських БпЛА та ракет.