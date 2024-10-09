До енергосистеми підключили ще одни атомний блок: "Енергоатом" завершив ремонтну кампанію на АЕС

"Енергоатом" 9 жовтня, на 11 днів раніше запланованого терміну, вивів із планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з українських АЕС. Наразі триває набір його потужності.

Про це йдеться в повідомленні "Енергоатому".

В "Енергоатомі" зауважили, що цьогорічна ремонтна кампанія мала стратегічне значення, оскільки атомні електростанції залишаються основним джерелом безперебійного електропостачання країни, забезпечуючи більше половини всього виробництва електроенергії в Україні.

"Таким чином 9 енергоблоків "Енергоатома", які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період. Усі планові технічні роботи на енергоблоках було виконано достроково, включно з ключовим етапом – перезавантаження енергоблоків свіжим ядерним паливом. Завдяки оперативній та професійній роботі наших атомників ми впевнено пройдемо найскладніший для країни період та забезпечимо світлом і теплом Україну та українців!" – наголосив керівник "Енергоатома" Петро Котін.

Він підкреслив, що планово-попереджувальні ремонти завершено раніше запланованого терміну, що є важливим досягненням у забезпеченні стабільного енергопостачання під час осінньо-зимового періоду.

Читайте також: Росія планує цієї осені атакувати три українські АЕС, – Зеленський в ООН

Як повідомлялося, НАЕК "Енергоатом" лише минулого тижня замовив проєктування і зведення захисту енергетичних об'єктів на своїх АЕС.

Зокрема, 4 жовтня уклали угоду на проєктування та будівництво захисних споруд на Хмельницькій АЕС вартістю 1,71 мільярда гривень.

2 жовтня Південноукраїнська АЕС "Енергоатома" уклала угоду вартістю 595 мільйонів гривень на будівництво інженерного захисту критичних елементів станції. Контракт з ПрАТ "Юженергобуд" також уклали без проведення відкритих торгів, роботи потрібно виконати до 25 грудня 2025 року.

25 вересня "Енергоатом" уклав угоду вартістю 509 млн грн на проєктування і будівництво захисної споруди на Рівненській АЕС.

Нагадаємо, 25 вересня президент Володимир Зеленський під час виступу в ООН заявив, що "Путін планує напади на наші атомні електростанції та їхню інфраструктуру, маючи на меті відключити станції від енергомережі... За допомогою супутників інших країн Росія отримує зображення і детальну інформацію про інфраструктуру наших АЕС".

У той же день сам "Енергоатом" заявив про проліт російського ударного безпілотника на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга попередив Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про підготовку РФ ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими.

В "Енергоатомі" раніше повідомляли, що менше ніж за місяць поруч з українськими АЕС пролетіло понад 100 російських БпЛА та ракет.