В Україні продовжує зростати попит на гібридні авто. Найпопулярніші моделі

У вересні український автопарк поповнили понад 2 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 22% більше, ніж у вересні минулого року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 60%, проти 59% торік.

У сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4, яких минулого місяця продали 280. Другий результат – у Toyota Yaris Cross (79). Трійку лідерів замикає Nissan Qashqai (56).

У реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість тримає Kia Niro (54). Також у лідерській трійці: Ford Fusion US (50) та Toyota Prius (49).

Як повідомлялося, у вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто, що на 30% менше, ніж у серпні.

Водночас український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, які були ввезені з-за кордону, що на 19% менше, ніж у вересні 2023 року. Відносно попереднього місяця, цей показник впав на 34%.