Росія знайшла спосіб купувати німецьке обладнання для виробництва зброї в обхід санкцій, – розслідування

Німецькі промислові товари продовжують надходити до Росії в обхід європейських санкцій.

Це з’ясували журналісти-розслідувачі мережі SWR, які представили свої результати телеканалу ARD, передає Укрінформ.

Зазначається, що оскільки імпорт товарів, які можуть бути використані у військових цілях, заборонений через санкції, Росія намагається виробляти якомога більше всередині країни, а допомагає їй у цьому продукція німецьких інженерів-механіків.

За даними російської митниці, які є в розпорядженні SWR, станом на кінець грудня 2023 року, до Росії було доставлено понад 300 вантажів від німецьких виробників. Здебільшого це великі промислові машини або так звані верстати з ЧПК. Ці машини з комп’ютерним керуванням можуть, наприклад, різати сталь, гнути листовий метал або зварювати металеві деталі повністю автоматично.

Журналісти зазначають, що виробництво частин або боєприпасів для автомобілів чи літаків майже немислиме без таких машин. Німеччина є лідером у їх виробництві, частка яких на російському ринку сягає 30%.

За допомогою відео- та фотозйомки вдалося з’ясувати, що російські компанії "Парсек", "КамАЗ", NIR та "Індустріальні рішення" забезпечують російським військовим двигуни і запчастини для літаків і ракет. На всіх цих підприємствах використовується німецьке обладнання, яке продовжувало надходити і торік. Не виключено, що Росія отримує такі машини й цього року.

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SWR вдалося ідентифікувати понад 30 німецьких виробників, чиї машини були імпортовані до Росії минулого року, багато з них розташовані в землі Баден-Вюртемберг, традиційному місці машинобудування. Серед виробників фігурують, зокрема, Walter Maschinenbau, Vollmer, Fein GmbH, Heller тощо.

У більшості випадків машини були ввезені до Росії через Туреччину.

Виробники, до яких звернулися журналісти, перекладають вину саме на посередників, мовляв це ті порушували санкційний режим без відома німецьких компаній.

Експерти бачать можливість припинення незаконного експорту в посиленні санкцій і контролю над їх дотриманням. Адже, компанії насправді можуть не знати, куди потрапляє їхня продукція, але за бажання можуть легко про це дізнатися та вжити відповідних заходів.

Раніше британські журналісти розкрили схему переправлення люксових авто в Росію через Грузію в обхід санкцій. А до того, стало відомо, що в Росії почали збирати підробні автомобілі французької Citroën в обхід санкцій.