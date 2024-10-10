"Укрпошта" вже за місяць обіцяє доставляти всі посилки на наступний день

"Укрпошта" вже за місяць оброблятиме всі посилки роботизованими лініями.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський в інтерв'ю Українському Радіо.

"Уже за чотири тижні всі посилки в "Укрпошті" оброблятимуться роботизованими лініями вперше в історії. Всі! Ми за цей рік відкриємо 23 сортувальних центри – це 7 великих хабів і 17 сортувальних центрів у регіонах. Це дасть змогу доставляти в 98,8% міст України посилки на наступний день. В будь-яке місто, навіть із Мукачева в Покровськ", – розповів Смілянський.

Як приклад він привів, що нині посилки за 5-7 днів доходять до Лондона, за 7-10 днів – до США і за 10-14 днів – до Австралії.

"Завдяки нашій співпраці з DHL сьогодні посилки по всьому світу мають саме такі терміни. Посилки з Китаю, я впевнений, багато людей почали замовляти через нас. І на Temu, і на Aliexpress – це 8-9 днів", – розповів Смілянський.

Також він повідомив, що приблизно за місяць планується запуск нового додатку, в якому з часом будуть усі пов'язані з поштою послуги.

"Буде новий. Поганий додаток, треба визнавати. Коли воно не працює, то воно не працює. Тому буде новий додаток вже за місяць. Там можна буде автоматично побачити всі свої посилки, перенаправити, сплатити, тобто всі нормальні сучасні сервіси. Зрозуміло, що будемо щось додавати поступово і після цього. [...] Поступово з'являться функції сплати платежів, переказів, можливість замовити ліки, і замовити марки", – зауважив Смілянський.

Раніше стало відомо, що "Укрпошта" веде переговори про угоду з американською поштовою службою USPS, яка відкриє можливість для доставки до України товарів з Amazon та інших найбільших маркеталейсів.

До того стало відомо, що "Укрпошта" ухвалила рішення про збереження тарифів на доставку щонайменше до кінця 2024 року.