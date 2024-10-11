Ворог б’є по енергетиці: У Міненерго повідомили про знеструмлення у п’яти областях

Упродовж 10 жовтня через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, у Миколаївській області через ракетний обстріл території енергетичного об'єкта знеструмлювались підстанція та побутові споживачі. Унаслідок обстрілу поранення отримали три працівники. Живлення відновили за резервною схемою

На Херсонщині внаслідок атаки дроном пошкоджено обладнання підстанції, знеструмлювались підстанція та побутові споживачі. Живлення вже відновлено.

Водночас через технологічні порушення на Полтавщині вимикалось обладнання на одній із підстанцій, що призвело до необхідності застосування аварійних графіків відключень через низький рівень напруги, знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновили.

У Хмельницькій області з технологічних причин знеструмлювались підстанції та побутові споживачі у двох областях. Живлення відновлено за резервною схемою.

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Загалом минулої доби енергетики відновили живлення для 2816 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

На ранок 11 жовтня залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 522 населених пункти.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський на Конференції з відновлення України у Берліні заявив про план збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже цього року, і ще 4 гігавати – упродовж наступних років. В "Ощадбанку" оцінили будівництво обіцяного Зеленським гігавата потужностей у $700 мільйонів.

Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, виконати анонсований план збудувати 1 ГВт потужностей маневрової генерації до кінця року не вдасться, але потрібне для цього обладнання мають завезти.