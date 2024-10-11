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Новини
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Ворог б’є по енергетиці: У Міненерго повідомили про знеструмлення у п’яти областях

Обстріли енергооб’єктів 9 вересня

Упродовж 10 жовтня через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, у Миколаївській області через ракетний обстріл території енергетичного об'єкта знеструмлювались підстанція та побутові споживачі. Унаслідок обстрілу поранення отримали три працівники. Живлення відновили за резервною схемою

На Херсонщині внаслідок атаки дроном пошкоджено обладнання підстанції, знеструмлювались підстанція та побутові споживачі. Живлення вже відновлено.

Водночас через технологічні порушення на Полтавщині вимикалось обладнання на одній із підстанцій, що призвело до необхідності застосування аварійних графіків відключень через низький рівень напруги, знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновили.

У Хмельницькій області з технологічних причин знеструмлювались підстанції та побутові споживачі у двох областях. Живлення відновлено за резервною схемою.

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Загалом минулої доби енергетики відновили живлення для 2816 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

На ранок 11 жовтня залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 522 населених пункти.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський на Конференції з відновлення України у Берліні заявив про план збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже цього року, і ще 4 гігавати – упродовж наступних років. В "Ощадбанку" оцінили будівництво обіцяного Зеленським гігавата потужностей у $700 мільйонів.

Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, виконати анонсований план збудувати 1 ГВт потужностей маневрової генерації до кінця року не вдасться, але потрібне для цього обладнання мають завезти.

Автор: 

електроенергія (4278) Міненерго (926)


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Топ коментарі
+4
На таке Галущенко не розраховував.

Він казав, що все буде добре, якщо все буде добре.

Ну, а якщо все буде погано, то це не до Галущенка мабуть.
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11.10.2024 10:59
+2
...які тварюки ці кацапи і як їх тримає Земля на цьому світі.
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11.10.2024 11:02
+2
Закупайте хто і як може по кишені свічки або сонячні панелі.Сусід працює в ТЦК.Всю двохповерхову хату обклав сонячними панелями.
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11.10.2024 11:06
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На таке Галущенко не розраховував.

Він казав, що все буде добре, якщо все буде добре.

Ну, а якщо все буде погано, то це не до Галущенка мабуть.
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11.10.2024 10:59 Відповісти
може він мав на увазі що у нього вдома все буде добре бо генератори підготовлені...
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11.10.2024 11:03 Відповісти
...які тварюки ці кацапи і як їх тримає Земля на цьому світі.
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11.10.2024 11:02 Відповісти
Так, як і Зе.
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11.10.2024 13:24 Відповісти
Закупайте хто і як може по кишені свічки або сонячні панелі.Сусід працює в ТЦК.Всю двохповерхову хату обклав сонячними панелями.
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11.10.2024 11:06 Відповісти
Хто хотів - той придбав вже зарядну станцію: Екофлоу Дельта Макс 2 - 27 000 гривень з Китаю. І не треба працювати в ТЦК
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11.10.2024 11:32 Відповісти
сутки посидишь без электрики, будешь в темноте рассматривать своё экофло
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11.10.2024 12:52 Відповісти
І три доби в Києві не було електрики - але у мене електрика була) Ну напишіть, напишіть вже, що війна ніяк не впливає на енергетику
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11.10.2024 12:55 Відповісти
ну если лампочку с ноутом и роутером запитывал, то конечно хватит.
а вообще мы знаем, что ты спец по зЄ-енергетике)
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11.10.2024 13:07 Відповісти
Повноцінне живлення, сонячні панелі. Треба просто перестати скиглити. Так, я спец. Але "офіс простих рішень" на форумі далі рулить. Запасся попкорном
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11.10.2024 13:18 Відповісти
За те на всю Україну пишуть, що відключення не передбачають і експортують ЕЕ!
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11.10.2024 11:22 Відповісти
Якщо є надлишок - так, сьогодні його експортують. А я ж чекав, коли черговий "енергетик" вилізе і напише дічь. Так, не планують відключення, якщо ситуація не зміниться. Це як Світлана Круп тут писала, що треба 500 000 гривень на автономне живлення. Ну для домогосподарок може і продають зарядні станції за 500 000 - я б те ж таким продавав за таку ціну, а нормальні люди вже давно придбали собі зарядну станцію за нормальну ціну. Ви їдете в машині. Якщо фура не вилетить на зустрічну смугу - ДТП не передбачається. Ви ж не телефонуєте і не кажете, що потрапите в ДТП. Так і тут - якщо ситуація не зміниться - то все так і буде. Експортують ЕЕ. Звідки, бл@ ? Балансують енергосистему. А коли у нас дефіцит - так само її продають нам. Адекватних людей на форумі одиниці
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11.10.2024 11:58 Відповісти
я, наприклад. Ви теж )
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11.10.2024 14:27 Відповісти
єдина хєрня, шо може не вистачити пропускної здатності з закордону на схід. хоча за три роки можна було побудувати необхідні лінії ЛЕП, це навіть простіше за сотові вишки по конструкції.
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13.10.2024 00:46 Відповісти
Все що белькоче янелох- все популізм, брехня і шоу для зелебобіків. Цей гігават від зелоха, загубиться серед мільярда дерев, мільйона дронів і зарплати вчителям по 4 штуки баксів. Але зелебобікам пох... у них пам'ять як у рибок групі, а мозок як у курки....
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11.10.2024 14:20 Відповісти
Білгородська і Курська область повинні вже бути без **************. Он, янелох казав, є крута паляниця за овердофуя пєньонзів, як десять шахєдів. Але не на часі
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13.10.2024 18:34 Відповісти

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