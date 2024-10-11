Партія "Голос" остаточно залишилася без державного фінансування. У чому причина?

Верховний Суд підтвердив правомірність рішення Національного агентства з питань запобігання корупції щодо припинення державного фінансування політичної партії "Голос".

Про це йдеться в повідомленні НАЗК.

"Сьогодні, 11 жовтня 2024 року, Касаційний адміністративний суд виніс постанову у справі № 855/3/24, якою підтвердив правомірність рішення Національного агентства з питань запобігання корупції щодо припинення державного фінансування політичної партії "Голос". Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає", – сказано в повідомленні.

Це означає, що політична партія у цьому скликанні більше не отримає коштів державного фінансування на здійснення статутної діяльності.

Чому припинили фінансування

Як нагадали в Агентстві, в червні 2024 року НАЗК припинило фінансування політичної партії "Голос" через недостовірні відомості у звітах на майже 5 млн грн.

Зокрема, низку суттєвих порушень виявлено у звітах політичної партії "Голос" про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру за третій-четвертий квартали 2020 року.

"У двох квартальних звітах за 2020 рік політична партія "Голос" внесла до звіту недостовірні відомості на загальну суму 4 млн 726 тис. 500 грн. Це є підставою для припинення державного фінансування статутної діяльності партії", – зазначили в НАЗК.

Відповідно до закону "Про політичні партії", повторне вчинення порушення, що полягає у поданні до НАЗК звіту, який містить недостовірні відомості про витрати політичної партії на суму понад 20 розмірів мінімальної заробітної плати (станом на 1 січня 2020 року – 94 460 грн) є підставою для ухвалення рішення про припинення державного фінансування партії (наказ №167/24 від 25 червня 2024 року).

До кінця цього року політична партія мала б отримати понад 57 млн грн – за два квартали.

НАЗК уже зупиняло фінансування "Голосу" через відображення у звіті за другий квартал 2020 року недостовірних відомостей про витрати понад 1,3 млн грн. Партія подала уточнюючі документи, тож НАЗК повернуло фінансування.