ЗСУ атакували нафтобазу росіян на окупованій Луганщині
У ніч проти 12 жовтня Сили оборони вразили склад паливно-мастильних матеріалів у районі міста Ровеньки, що на окупованій Луганщині.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
"На цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися зокрема й для потреб армії РФ. На території об’єкта фіксується пожежа. Результати ураження уточнюються", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що удар здійснили сили Головного управління розвідки у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Як додали у Генштабі ЗСУ, раніше ця база вже зазнавала ураження українською зброєю.
Як повідомлялося, ЗСУ атакували нафтобазу у Феодосії 7 жовтня. Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі, пояснивши що вона використовується для забезпечення потреб окупаційної армії РФ. Вогонь не можуть загасити вже кілька діб.
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