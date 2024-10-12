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Новини
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ЗСУ атакували нафтобазу росіян на окупованій Луганщині

Нафтобаза у Ровеньках

У ніч проти 12 жовтня Сили оборони вразили склад паливно-мастильних матеріалів у районі міста Ровеньки, що на окупованій Луганщині.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися зокрема й для потреб армії РФ. На території об’єкта фіксується пожежа. Результати ураження уточнюються", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що удар здійснили сили Головного управління розвідки у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Як додали у Генштабі ЗСУ, раніше ця база вже зазнавала ураження українською зброєю.

Як повідомлялося, ЗСУ атакували нафтобазу у Феодосії 7 жовтня. Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі, пояснивши що вона використовується для забезпечення потреб окупаційної армії РФ. Вогонь не можуть загасити вже кілька діб. 

Автор: 

Генштаб ЗС (27) нафта (4830) Луганська область (200)


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скільки можна стріляти по бочках з нафтою, га? А по підстанціях не пробували, заради різноманіття?
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12.10.2024 13:25 Відповісти

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