TikTok скорочує сотні робочих місць через штучний інтелект

Платформа обміну короткими відео TikTok звільняє сотні співробітників у всьому світі, зміщуючи фокус на більш широке використання штучного інтелекту в модерації контенту.

Про це пише Reuters із посиланням на повідомлення компанії та джерела, знайомі з питанням.

Як повідомляється, в Малайзії скоротили понад 700 робочих місць. Пізніше TikTok уточнив, що скорочення торкнулося менш ніж 500 співробітників у країні.

Співробітникам, більшість із яких брали участь в операціях модерації контенту, повідомили про звільнення електронною поштою.

Своєю чергою TikTok підтвердив звільнення та сказав, що, як очікується, це вплине на кілька сотень співробітників у всьому світі в рамках ширшого плану покращення операцій модерації.

TikTok використовує поєднання автоматизованого виявлення та людей-модераторів для перегляду контенту, розміщеного на сайті.

ByteDance – компанія-власниця TikTok – має понад 110 тис. співробітників у більш ніж 200 містах світу.

Одне з джерел повідомило, що технологічна фірма також планує додаткові скорочення штатів наступного місяця, оскільки планує консолідувати деякі свої регіональні операції.

Як зазначається, наразі 80% контенту, що порушує правила, тепер видаляється за допомогою автоматизованих технологій.

Раніше стало відомо, що в підтримці застосунку TikTok є українськомовні модератори, які працюють з офісів у Дубліні, а також українські співробітники у Варшаві.

На початку серпня в Європейському Союзі набув чинності закон про штучний інтелект, який називають першим подібним регуляторним документом у світі.

До того директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що розвиток та поширення технологій штучного інтелекту вдарить по світовому ринку праці "як цунамі".

За її словами, штучний інтелект, ймовірно, вплине на 60% робочих місць у країнах з розвиненою економікою та на 40% робочих місць у всьому світі в найближчі два роки.

У травні 2024 року Рада Європи ухвала першу конвенцію щодо захисту прав людини і демократії в умовах розвитку технологій штучного інтелекту.