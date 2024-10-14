Україна увійшла до трійки найшвидше зростаючих світових експортерів лохини

Україна посіла третє місце в рейтингу порівняно великих експортерів лохини, які швидко зростають. Так, Україна збільшує експорт на 21% щорічно, або на 530 тонн на рік.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

При цьому темпи зростання експорту свіжої лохини з України у 2022 та 2023 роках різко прискорилися, незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії.

2022 року Україна збільшила експорт даної ягоди на 1,1 тис. тонн, а 2023 року – на 940 тонн.

Грузія стала лідером за темпами зростання експорту лохини в 2023 році, демонструючи приріст на рівні 55% щорічно в період 2019-2023 років. Приріст експорту в 2023 році став у 2,5 рази більше, ніж у попередньому році, що дозволило Грузії вперше потрапити до топ-20 експортерів, випередивши такі країни, як Італія та Китай.

Зімбабве також демонструє значні успіхи, зростаючи на 48% щорічно протягом останніх п'яти років. У 2022 році Зімбабве була світовим лідером за темпами зростання експорту серед топ-20 країн, і цей результат продовжився й у 2023 році.

У топ-20 минулого року потрапив і Китай. Ця країна дуже швидко збільшує площі під лохиною й поступово перетворюється на експортера цієї ягоди.

Серед топ-20 знижували обсяги експорту в середньому за останні п'ять років лише Чилі, Аргентина та Нова Зеландія.

Серед першої десятки найбільших експортерів свіжої лохини, лідерами за темпами зростання були Сербія, Мексика та Марокко.

Світовим лідером експорту лохини з великим відривом від конкурентів залишається Перу.

Незважаючи на різке зниження експорту в 2023 році, Перу експортувала в 2,5 рази більше лохини, ніж Чилі, а середні темпи зростання за п'ять років все одно становили 14,5%, або 28,2 тис. тонн на рік.

Питому вагу Перу в чистій (без урахування реекспорту) міжнародній торгівлі свіжою лохиною в 2019-2023 роках аналітики EastFruit оцінювали у 30-32%.

Як повідомлялося, Україна у 2023 році встановила історичний рекорд з експорту лохини – понад 4 тис. тонн ягоди у свіжому вигляді.