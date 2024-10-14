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Новини
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АРМА продало останній годинник з колекції Медведчука. ФОТО

Годинник Dolce&Gabbana з колекції Медведчука

Агентство з управління та розшуку активів (АРМА) продало останній арештований годинник з колекції підозрюваного в державній зраді Віктора Медведчука.

Це наручний годинник Dolce & Gabbana у корпусі круглої форми з металу жовтого кольору та ремінцем чорного кольору, повідомляє Lige.net із посиланням на дані у системі "Prozorro.Продажі".

"Голандський" аукціон з можливістю зниження ціни з його продажу відбувся 14 жовтня. Стартова вартість лота становила 461,23 тис. грн, але найбільша ставка під час торгів склала 285 тис. грн.

В описі лота зазначається, що наручний годинник має сліди носіння (потертості ремінця та легкі подряпини на корпусі).

Годинник Dolce&Gabbana з колекції Медведчука

Годинник Dolce&Gabbana з колекції Медведчука

Як повідомлялося, АРМА оголосило, що виставляє на продаж Maybach та колекційні годинники Медведчука у квітні 2024 року.

Колекцію з 20 годинників оцінили в 1,8 млн грн. Першу частину колекції з восьми годинників АРМА продало на початку вересня за 3,6 млн грн. Другу частину з 11 годинників продали 26 вересня за 3,3 млн грн. Найдорожчим лотом став годинник марки Patek Philippe, реалізований за стартовою ціною 1,27 млн грн.

Раніше повідомлялося, що АРМА продало конфіскований у Віктора Медведчука автомобіль Maybach 2003 року випуску за 1,83 млн грн.

Автор: 

аукціон (1348) Медведчук Віктор (360) годинник (33) АРМА (442)


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Топ коментарі
+2
Та да. Всі реальні бізнес- активи перейшли під Єрмака, а для охлосу - фото " коралових бус", чи годинників. Для охлосу завод, то щось незрозуміле щодо вартості, а от годинник-" це ж багатство"
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14.10.2024 19:10
+2
Пшонка-стайл
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14.10.2024 19:34
+1
Ярмак купил или ЗЭ?
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14.10.2024 19:09
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Ярмак купил или ЗЭ?
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14.10.2024 19:09 Відповісти
Єрмак- бізнесмен, йому ці бряцалки і задарма непотрібні, це для тебе кольорові бряцалки- " багатсво"
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14.10.2024 19:11 Відповісти
Екс-прем"єр Гройсман має колекцію таких годинників - вигідна форма збереження активів.
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14.10.2024 19:49 Відповісти
Це залежить від менталітету людини. Єрмак- практичний і холодних хижак. Йму цяцьки непотрібні.
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14.10.2024 19:53 Відповісти
П.С, щодо " вигідності", ти погарячкував.
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14.10.2024 19:57 Відповісти
Чому ? Родич картини купував. Недорогі, але потім продадуться.
А тут дорогі годинники в золоті-платині.
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14.10.2024 20:53 Відповісти
1. Можливо продадуться, можливо по вищій ціні, можливо, ні.
2. То ж саме із годинниками, прикрасами...
Можеш заробити, але у 90 вісотків випадків, ювелірні вироби на вторинному ринку йдуть за ціною золотого лому.
3. Конкретно годиннники- така ж ситуація. Є золотий Швейцарський годинник, подарунок 10 000 доларів- продати можна у кращому випадку за 1000. Це якщо хтось ще купить.
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15.10.2024 00:00 Відповісти
Гроші знецінюються.
Золото у зливках - ціни коливаються. І де його зараз можна купити. Було б за що !

Усе вище перераховане - ризики. Картини можуть попсуватися, згоріти.

Ювелірка ширпотреб, так, іде на лом. Але більш якісні і авторські вироби - не факт.

Годинники вінтажні, не певен.
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15.10.2024 20:13 Відповісти
Олекса́ндр Валенти́нович Ярма́к, більш відомий під псевдонімом Ярмак (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Yarmak; стилізовано як YARMAK, ЯрмаК) (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 24 жовтня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1991 1991 , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C Бориспіль , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Київська область ) - український https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF реп-виконавець та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C військовослужбовець , учасник https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014) російсько-української війни .

Пишіть уважно
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15.10.2024 08:28 Відповісти
і його купив через ермака медведчук
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14.10.2024 19:09 Відповісти
Та да. Всі реальні бізнес- активи перейшли під Єрмака, а для охлосу - фото " коралових бус", чи годинників. Для охлосу завод, то щось незрозуміле щодо вартості, а от годинник-" це ж багатство"
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14.10.2024 19:10 Відповісти
гольд 750
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14.10.2024 19:12 Відповісти
какая безвкусица....
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14.10.2024 19:22 Відповісти
Пшонка-стайл
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14.10.2024 19:34 Відповісти
Взагалі то,найбільше заводна головка.
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14.10.2024 20:13 Відповісти
Безвкусиця, непотріб...
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14.10.2024 20:46 Відповісти
9 місяців нічого не робили з конфіскованими готелями та зонами відпочинку. Люди по спортзалах жили. А тепер ці виродки свої цяцьки викуповують.
Де дівся смотрящий?
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14.10.2024 23:54 Відповісти

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