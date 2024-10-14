АРМА продало останній годинник з колекції Медведчука. ФОТО

Агентство з управління та розшуку активів (АРМА) продало останній арештований годинник з колекції підозрюваного в державній зраді Віктора Медведчука.

Це наручний годинник Dolce & Gabbana у корпусі круглої форми з металу жовтого кольору та ремінцем чорного кольору, повідомляє Lige.net із посиланням на дані у системі "Prozorro.Продажі".

"Голандський" аукціон з можливістю зниження ціни з його продажу відбувся 14 жовтня. Стартова вартість лота становила 461,23 тис. грн, але найбільша ставка під час торгів склала 285 тис. грн.

В описі лота зазначається, що наручний годинник має сліди носіння (потертості ремінця та легкі подряпини на корпусі).

Як повідомлялося, АРМА оголосило, що виставляє на продаж Maybach та колекційні годинники Медведчука у квітні 2024 року.

Колекцію з 20 годинників оцінили в 1,8 млн грн. Першу частину колекції з восьми годинників АРМА продало на початку вересня за 3,6 млн грн. Другу частину з 11 годинників продали 26 вересня за 3,3 млн грн. Найдорожчим лотом став годинник марки Patek Philippe, реалізований за стартовою ціною 1,27 млн грн.

Раніше повідомлялося, що АРМА продало конфіскований у Віктора Медведчука автомобіль Maybach 2003 року випуску за 1,83 млн грн.