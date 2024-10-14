Комітет Європарламенту підтримав виділення Україні 35 мільярдів євро за рахунок доходів від активів РФ

Комітет Європейського парламенту з питань торгівлі підтримав пропозицію Єврокомісії про виділення кредиту для України на 35 мільярдів євро, який погашатимуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Пропозицію Єврокомісії на засіданні комітету у понеділок підтримав 31 депутат, ще чотири проголосували "проти", передає Інтерфакс-Україна.

У Європарламенті пояснили, що ці 35 мільярдів євро стануть внеском ЄС у рамках ініціативи G7 з підтримки України в розмірі до $50 млрд (приблизно 45 млрд євро) для задоволення термінових фінансових потреб України.

"Погашення цього виняткового кредиту макрофінансової підтримки і кредитів від інших країн G7 здійснюватиметься за рахунок надзвичайних доходів, отриманих від іммобілізованих активів російського Центрального банку, і забезпечених Механізмом кредитного співробітництва для України, нещодавно створеним відповідно до пропозиції Єврокомісії", – зазначається у повідомленні Європарламенту.

Очікується, що Європарламент проголосує за пропозицію на сесії 21-24 жовтня.

Очікується, що цей кредит не матиме цільового призначення, що дозволяє Україні розподіляти кошти на власний розсуд, за умови виконання попередніх умов фінансування від ЄС. Кошти планують виділити до кінця 2024 року і виплатити Україні до кінця 2025 року.

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Як повідомлялося, минулого тижня Рада ЄС досягла згоди щодо надання Україні пакету макрофінансової допомоги обсягом до 35 млрд євро, що буде складовою кредиту від G7, для погашення якого використають прибутки від заморожених російських активів.

Нова макрофінансова допомога буде прив’язана до тих самих умов, що й фінансування у межах механізму фінансової допомоги від ЄС Ukraine Facility, які викладені у спеціальному плані реформ (Ukraine Plan).

Очікується, що після ухвалення відповідного рішення Європарламенту, Рада ЄС затвердить його за письмовою процедурою. Після цього рішення оприлюднять в Офіційному журналі ЄС і воно набуде чинності.

Нагадаємо, у вересні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва оголосила про намір виділити Україні кредит від ЄС у розмірі 35 млрд євро в межах узгодженого G7 плану кредитування на $50 млрд з використанням заморожених активів РФ.

Новий кредит від Євросоюзу обсягом до 35 мільярдів євро буде наданий у вигляді програми макрофінансової допомоги (Macro-Financial Assistance – MFA) на 2024-2025 роки і погашатиметься за рахунок прибутків від заморожених активів Росії у ЄС. Таким чином, очікується що усі кошти за програмою MFA Україна отримає на безповоротній основі.

Частка ЄС у загальній сумі допомоги Україні від країн G7 може зменшитися, якщо свої внески збільшать інші країни "Великої сімки", передусім США. Однак для цього американська адміністрація вимагає від ЄС переглянути процедуру продовження дії рішень про санкції щодо Росії. Наразі перегляд цієї процедури блокує Угорщина.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів. Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.