Попри дефіцит потужності в окремі години, відключень світла у вівторок не планують, – "Укренерго"

У вівторок, 15 жовтня, стабілізаційні відключення електроенергії не прогнозуються.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".

У компанії традиційно закликали споживачів користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.

Раніше в "Укренерго" повідомили, що рівень споживання електроенергії в Україні на початку тижня відповідає сезонним показникам. Так, 14 жовтня, його рівень станом на 09:30 був таким самим, як у цей час попереднього робочого дня – у п'ятницю, 11 жовтня.

Водночас у години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.

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Раніше в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт заявляв, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання за умови відсутності нових пошкоджень в енергосистемі вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.

Як повідомлялося, взимку відключення електроенергії може тривати по 12 годин на добу, розповідав генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.

Своєю чергою міністр енергетики Герман Галущенко назвав "вкидами" заяви про те, що взимку в Україні відключення світла можуть тривати по 18-20 годин. Галущенко заявив, що Україна пройде зиму у "нормальному режимі" електрозабезпечення за умови відсутності нових російських ударів по енергетиці.