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Новини
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Попри дефіцит потужності в окремі години, відключень світла у вівторок не планують, – "Укренерго"

свет

У вівторок, 15 жовтня, стабілізаційні відключення електроенергії не прогнозуються.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".

У компанії традиційно закликали споживачів користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.

Раніше в "Укренерго" повідомили, що рівень споживання електроенергії в Україні на початку тижня відповідає сезонним показникам. Так, 14 жовтня, його рівень станом на 09:30 був таким самим, як у цей час попереднього робочого дня – у п'ятницю, 11 жовтня.

Водночас у години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.

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Раніше в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт заявляв, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання за умови відсутності нових пошкоджень в енергосистемі вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.

Як повідомлялося, взимку відключення електроенергії може тривати по 12 годин на добу, розповідав генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.

Своєю чергою міністр енергетики Герман Галущенко назвав "вкидами" заяви про те, що взимку в Україні відключення світла можуть тривати по 18-20 годин. Галущенко заявив, що Україна пройде зиму у "нормальному режимі" електрозабезпечення за умови відсутності нових російських ударів по енергетиці.

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електроенергія (4284) Укренерго (2017) відключення світла (603)


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Якщо зараз є електроенергія, коли вже включають обігрівачі, зимою максимум пару годин значить не буде.
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14.10.2024 19:42 Відповісти
пару годин буде
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14.10.2024 19:45 Відповісти
Дивні заяви._Попри дефіцит потужностей відключень не буде._ Пива немає, але я вам наллю.
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14.10.2024 19:53 Відповісти
це для москалів заяви, щоб думали що погано, і не бомбили
хоча по факту відключень вже 2 місяці немає
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14.10.2024 19:55 Відповісти
Діфсіт?!
А вісь центр Київа сяє як різдвяна ялинка.
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14.10.2024 19:57 Відповісти

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