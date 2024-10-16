Автомобілі з Китаю зайняли 16% ринку нових авто у вересні, – "Укравтопром"
За вересень 2024 року українці придбали майже 1,2 тис. легкових авто, ввезених із Китаю, що на 8% менше порівняно з вереснем 2023 року.
Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром".
Зокрема, із цієї кількості: нових – 911 машин (+3%); вживаних – 265 (-34%).
Відтак, автомобілі китайського походження охопили 16% вересневого ринку нових легковиків. У сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка китайських машин становила 1,6%.
Абсолютна більшість легковиків із Китаю – це електромобілі, 81%.
Які китайські моделі авто найпопулярніші
Серед нових легковиків китайського походження найбільш популярні:
- Zeekr 001 – 109 машин;
- Volkswagen ID.4 – 103;
- Honda M-NV – 102;
- BYD Song Plus – 102;
- Nissan Ariya – 74.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків із Китаю:
- Zeekr 001 – 40 авто;
- Volkswagen ID.4 – 26;
- Honda M-NV – 24;
- Chery EQ1 – 22;
- BYD Song Plus – 16.
Раніше повідомлялося, що в Україну за січень-вересень завезли товарів на понад $50 млрд, найбільше – з Китаю.
У вересні цього року український автопарк поповнили майже 4,3 тис. авто на електротязі (BEV), що на 0,2% менше, ніж у вересні 2023 року. Найбільше електрокарів купували у Львівській області та Києві.
Того ж місяця українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто, що на 30% менше, ніж у серпні.
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