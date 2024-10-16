Автомобілі з Китаю зайняли 16% ринку нових авто у вересні, – "Укравтопром"

За вересень 2024 року українці придбали майже 1,2 тис. легкових авто, ввезених із Китаю, що на 8% менше порівняно з вереснем 2023 року.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром".

Зокрема, із цієї кількості: нових – 911 машин (+3%); вживаних – 265 (-34%).

Відтак, автомобілі китайського походження охопили 16% вересневого ринку нових легковиків. У сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка китайських машин становила 1,6%.

Абсолютна більшість легковиків із Китаю – це електромобілі, 81%.

Які китайські моделі авто найпопулярніші

Серед нових легковиків китайського походження найбільш популярні:

Zeekr 001 – 109 машин;

Volkswagen ID.4 – 103;

Honda M-NV – 102;

BYD Song Plus – 102;

Nissan Ariya – 74.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків із Китаю:

Zeekr 001 – 40 авто;

Volkswagen ID.4 – 26;

Honda M-NV – 24;

Chery EQ1 – 22;

BYD Song Plus – 16.

Раніше повідомлялося, що в Україну за січень-вересень завезли товарів на понад $50 млрд, найбільше – з Китаю.

У вересні цього року український автопарк поповнили майже 4,3 тис. авто на електротязі (BEV), що на 0,2% менше, ніж у вересні 2023 року. Найбільше електрокарів купували у Львівській області та Києві.

Того ж місяця українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто, що на 30% менше, ніж у серпні.