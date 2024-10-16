Видатки бюджету на виплати військовим у вересні стали рекордними з початку року, – Мінфін

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Видатки загального фонду державного бюджету у вересні зменшилися до 249,4 мільярда гривень, порівняно із 286,2 млрд грн у серпні та 264,3 млрд гривень – у липні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на дані Державної казначейської служби.

Зокрема, на оплату праці з нарахуваннями у вересні спрямували 111,2 млрд грн, у тому числі видатки на грошове утримання військовослужбовців зросли до 83,7 млрд грн, порівняно із 82,3 млрд грн у серпні, 80,9 млрд грн – у липні, 79,8 млрд грн – у червні і травні, 78,5 млрд грн – у квітні, 81,5 млрд – у березні, 80 млрд грн – у лютому та 57,4 млрд грн – у січні.

Загалом від початку року на оплату праці з держбюджету спрямували 928,8 млрд грн, у тому числі 703,9 млрд грн – на грошове утримання військовослужбовців.

Водночас видатки на оплату використання товарів і послуг у вересні зменшилися до 32,5 млрд грн (у серпні – 36,7 млрд грн, у липні – 46,4 млрд грн, у червні – 44,3 млрд грн).

Видатки на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) у вересні становили 35,1 млрд грн, порівняно із 48,2 млрд грн у серпні.

Ще 32,3 млрд грн за місяць спрямували на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям).

Видатки на обслуговування державного боргу у вересні становили 13,4 млрд грн, на трансферти місцевим бюджетам – 15,5 млрд грн.

Загалом, у січні - вересні 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 2,3 трлн грн, що на 225,8 млрд грн, або на 10,7% більше проти аналогічного періоду минулого року.

Як повідомлялося, 20 вересня президент Володимир Зеленський підписав закон про збільшення видатків бюджету на оборону на 500 млрд грн.

Зміни до держбюджету-2024 передбачають додаткове фінансування дефіциту до кінця року на 216 млрд грн за рахунок ОВДП, а також підвищення податків та зменшення витрат на обслуговування державного боргу.