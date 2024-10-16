Споживання електроенергії продовжує зростати, але відключень світла у четвер не планують, – "Укренерго"

У четвер, 17 жовтня, стабілізаційні відключення електроенергії не прогнозуються.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".

У компанії традиційно закликали споживачів користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00, адже у години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.

Раніше в "Укренерго" повідомили, що рівень споживання електроенергії в Україні продовжує зростати через похолодання. Сьогодні, 16 жовтня, його рівень, станом на 9:30, був на 2,5% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у вівторок. Вчора, 15 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,9% вищим, ніж попереднього робочого дня.

"Причина зростання споживання – зниження температури повітря на всій території України", – пояснили в "Укренерго".

Водночас зростає імпорт електроенергії. На сьогодні його заплановано загальним обсягом 9 142 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1402 МВт.

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Раніше в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт заявляв, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання за умови відсутності нових пошкоджень в енергосистемі вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.

Як повідомлялося, взимку відключення електроенергії може тривати по 12 годин на добу, розповідав генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.

Своєю чергою міністр енергетики Герман Галущенко назвав "вкидами" заяви про те, що взимку в Україні відключення світла можуть тривати по 18-20 годин. Галущенко заявив, що Україна пройде зиму у "нормальному режимі" електрозабезпечення за умови відсутності нових російських ударів по енергетиці.