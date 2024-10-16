Мін’юст найняв юристів, щоб стягнути борги за укладеними ще у березні 2022 року угодами на постачання бронежилетів

Міністерство юстиції України 15 липня і 9 жовтня уклало дві угоди з юридичними фірмами про надання юридичних послуг для Міноборони у судах через зрив контрактів на постачання бронежилетів у 2022 році.

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, у липні 2024 року Мін’юст за 50 тис. євро найняв юридичну фірму Pekin ve Bayar Dan. Hiz. Ltd. Sti. (Туреччина) представляти інтереси України у справі за позовом Міноборони до турецької компанії Farmtr Gida Tarim Hayvancilik Tic. Ve San. Ltd. Sti.

В обґрунтуванні закупівлі вказано, що турецька компанія Farmtr не виконала договір із Міноборони про постачання бронежилетів, укладений ще у березні 2022 року.

Тому в листопаді 2022 року сторони уклали договір про медіацію за турецьким правом. За його умовами, фірма мала сплатити 16,80 млн євро боргу, а Міноборони – відкликати позовну заяву в Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України про стягнення боргу, а також повідомити правоохоронців Туреччини про врегулювання питань між сторонами. Адже в Туреччині за ініціативою Міноборони було відкрито кримінальне провадження щодо шахрайства з боку цієї фірми.

Однак турецька компанія здійснила у строк лише перший платіж на 3 млн євро, а Міноборони подало клопотання про відкликання позову з порушенням строків, тому суд залишив його без розгляду. Після цього турецька фірма не погашала борг.

Договір медіації передбачає штрафи у розмірі $500 тис. У межах кримінальної справи в Туреччині всі активи фірми та її поручителів за договором медіації арештовані. Однак фірма звернулась у місцевий суд із заявою про забезпечення шляхом заборони звернення стягнення на всі арештовані активи в рахунок примусового виконання договору медіації. Сума, яку фірма не сплатила Міноборони за договором медіації та підлягає стягненню, становить 13,8 млн євро. Юристів нині наймають для визнання і виконання договору медіації, а також для фахового супроводу в кримінальній справі.

У межах закупівлі Мін’юст обрав три турецькі фірми з досвідом і високими рейтингами та без конфлікту інтересів. "Pekin&Bayar" запропонувала ціну 50 тис. євро, "GKC Partners" – $155 тис., "Esin Attorney Partnership" – $695 тис. Тому вибрали найдешевшу.

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Крім того, у жовтні 2024 року Мін’юст за 30 тис. євро найняв юридичну фірму Kirm Perpar odvetniska druzba o.p., d.o.o. (Словенія) представляти інтереси України у справі за позовами Міноборони до словенської компанії IZOP-K d.o.o.

Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України 20 листопада 2023 року ухвалив стягнути з IZOP-K на користь Міноборони 395 тис. євро та 3% річних від суми 369 тис. євро за період з 17 березня 2023 року до дати оплати.

Підставою стало порушення умов договору від 10 березня 2022 року. Міноборони 4 грудня 2023 року звернулось до Мін’юсту щодо виконання цього рішення, а 5 грудня 2023 року Міжвідомча робоча група у спорах між Міноборони та постачальниками визнала доцільним залучити юридичного радника для цього за переговорною процедурою.

Згодом, 7 лютого 2024 року суд прийняв ще одне рішення щодо 395 тис. євро та 3% річних від суми 4,07 млн євро за період з 5 квітня 2023 року до дати оплати. Йшлося про порушення умов іншого договору від тієї ж дати 10 березня 2022 року.

Міноборони 16 лютого 2024 року також звернулось до Мін’юсту, а Міжвідомча робоча група 13 березня 2024 року визнала доцільним залучити юридичного радника для цього за переговорною процедурою.

Мін’юст обрав три словенські фірми з досвідом і високими рейтингами та без конфлікту інтересів. "Kirm Perpar" запропонувала ціну 30 тис. євро, "ODI Law Firm" – 37 тис. євро, а "Selih & Partnerji Law Firm" – 154 тис. євро. Тому вибрали найдешевшу.

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За даними StateWatch, словенська "IZOP-K" фігурує у кримінальному провадженні проти колишнього заступника міністра оборони, ексочільника Департаменту державних закупівель Міноборони та колишнього керівника Центрального управління матеріального забезпечення ЗСУ щодо організації постачання неякісної амуніції у 2022 році. За даними аналітичного центру, це Вʼячеслав Шаповалов і Богдан Хмельницький, які нині перебувають під вартою.

У березні 2022 року чиновники Міноборони уклали з фірмою IZOP-K договір на поставку засобів індивідуального захисту зі 100% передплатою на 6,17 млн євро (215,93 млн грн). За ним відбулось лише дві поставки. 2 квітня 2022 року в Україну з позначкою "гуманітарний конвой" зі Словенії доставили тисячу бронежилетів і 2 тисячі балістичних плит на 28,5 млн грн. 8 квітня 2022 року доставили ще тисячу бронежилетів і 2 тисячі балістичних плит різного рівня захисту на суму 28,8 млн грн. За матеріалами слідства, доставлені засоби захисту не відповідали вимогам. За версією слідства, у цьому епізоді сума завданих збитків державі Україна становить 215,93 млн грн.