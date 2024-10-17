Міноборони почало видавати дозволи приватним школам операторів дронів
Міністерство оборони вперше видало офіційний дозвіл для приватної школи операторів безпілотних літальних апаратів (БпЛА).
Як повідомили у пресслужбі міністерства, сертифікат за спрощеною процедурою отримала київська Global Drone Аcademy.
"Відтепер заклад не лише навчатиме військових і цивільних управлінню дронами, але й надаватиме випускникам відповідну військово-облікову спеціальність. Це дозволить їм служити у війську за конкретним напрямком", – пояснили у Міноборони.
Процес відбувся в рамках експериментального проєкту з сертифікації приватних шкіл БпЛА, який два тижні тому затвердив Кабінет міністрів.
"Ця ініціатива спрямована на збільшення кількості фахівців, які проходять підготовку в Україні, та покращення якості навчання у приватних школах. Адже сертифіковані компанії мають відповідати чітким критеріям", – додали у Міноборони.
Як повідомлялося, 1 жовтня Кабінет Міністрів схвалив запуск експериментального проєкту із сертифікації шкіл операторів безпілотників. Таку ініціативу на розгляд уряду внесли Мінцифри та Міноборони.
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