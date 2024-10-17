monobank запустив послугу, яка дозволить ділити чек між кількома людьми

Віртуальний банк monobank запустив у своєму застосунку нову послугу "Групові витрати", яка дозволяє розділити чек між кількома людьми.

Про це повідомив співзасновник банківського застосунку Олег Гороховський.

"Уявіть: щоп'ятниці ви ходите з колегами в більярд. Завжди хтось один заплатить за всі напої, хтось – за бронь столу, а хтось – за кухню. Ділити ці чеки між усіма, хто їв/пив/відпочивав, тепер дуже просто", – заявив Гороховський.

Для того, щоб скористатися послугою, необхідно створити групу з контактами, додати туди витрати з виписки або ввести їх вручну, а потім обрати, хто з контактів скільки винен.

"І більше не треба копіювати картку, скидати по чатах разом із фоткою чека. Вишенька на торті: можете раз на добу відправити нагадування від монобанку всім, хто ще не повернув гроші", – додав Гороховський.

На початку жовтня стало відомо, що monobank запускає послугу прийому платежів через власні термінали з модулем 4G.

Як повідомлялося, у квітні відбувся редизайн застосунку віртуального банку monobank, а в березні monobank розширив можливості "банок". Загалом за час роботи цього інструменту було зібрано майже 50 млрд грн.