Споживання електроенергії продовжує збільшуватися через зниження температури, – "Укренерго"

Споживання електроенергії в Україні продовжує збільшуватися. Так, сьогодні, 17 жовтня, його рівень станом на 09:30 був на 1,5% вищим, ніж у цей час попереднього дня.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Вчора, 16 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,7% вищим, ніж попереднього робочого дня – у вівторок, 15 жовтня. Причина зростання споживання – зниження температури повітря на всій території України", – сказано в повідомленні.

Проте 17 жовтня стабілізаційні відключення електроенергії не прогнозуються.

В "Укренерго" нагадали, що в години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності, відтак користуватися потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

Раніше в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт заявляв, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання за умови відсутності нових пошкоджень в енергосистемі вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.