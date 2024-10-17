Брак робочої сили вперше очолив рейтинг проблем бізнесу, – ІЕД

Брак робочої сили внаслідок мобілізації або виїзду співробітників за кордон у вересні посів перше місце серед перешкод для ведення бізнесу.

Про це свідчать дані щомісячного опитування підприємств Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД), передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, на цю проблему поскаржився 61% опитаних підприємств, і хоча в серпні цей показник був вищим і становив 63%, ця проблема стала головною для бізнесу.

"Уперше за час проведення опитування з травня 2022 року брак робочої сили став у нашому списку проблемою №1, що обмежує ведення бізнесу в Україні", – заявила під час презентації звіту виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Водночас бізнесу стає дедалі важче шукати кваліфікованих працівників – про це повідомили 55,1% підприємців (52,6% місяцем раніше), що є черговим рекордом.

Некваліфікований персонал знайти простіше, але й це викликає труднощі у 39,2% опитаних (39,2%).

При цьому погіршилися очікування бізнесу щодо трудових ресурсів. Частка підприємств, яка планує зростання зайнятості в найближчі три-чотири місяці, зменшилася з 14,6% у серпні до 12,1% у вересні, звільняти співробітників планували 9,8% проти 8% місяцем раніше.

Також відбулося суттєве збільшення частки бізнесів, які планують збільшити кількість працівників у вимушених відпустках, – з 3,8% до 13,9%.

На другому місці в списку перешкод для бізнесу перебуває "небезпечно працювати", його показник зріс із серпня на 10 в.п. і становив 56% у вересні.

Втім, менш актуальною стала така перешкода,як перебої з електро-, водо- і теплопостачанням, оскільки у вересні вже відключень практично не було. Ця проблема опустилася в топі перешкод із першого на третє місце, вона завадила 45% опитаних проти 65% у серпні.

На четвертому місці перебуває перешкода "зростання цін на сировину і товари", вона стала на заваді для 45% респондентів (зменшилася з 46% у серпні).

Водночас корупція і тиск з боку правоохоронних органів на тлі інших, більш "повсякденних" проблем, залишаються в тіні, менш суттєві і про них говорить лише кілька відсотків респондентів (6% і 2% відповідно).

Раніше повідомлялося, що бізнес почав скаржитися на збої в системі бронювання працівників.

До того перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк із посиланням на представника Мінекономіки повідомляв, що Кабмін вже ухвалив рішення про запровадження "економічного бронювання", але чекає рішення "вищого політичного керівництва". З цією метою у законі про підвищення податків передбачили перехід на щомісячну звітність підприємств про сплату ПДФО.

Нагадаємо, у вересні прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував впровадження принципу "воюй або працюй", що має допомогти збільшити кількість робочих місць та рівень середньої зарплати, а також наповнити бюджет.

Водночас голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев припустив, що Кабмін заклав запуск економічного бронювання у проєкт держбюджету на 2025 рік. За його словами, планові податкові надходження від ПДФО у проєкті держбюджету мають зрости одразу на 45%, що може пояснюватись виключно детінізацією зарплат у звʼязку із запуском економічного бронювання.

Очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко це заперечувала, але оприлюднила розрахунки, згідно із якими запуск "економічного бронювання" може принести 100 млрд грн додаткових надходжень до держбюджету.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Як працюватиме економічне бронювання. Усе, що треба знати