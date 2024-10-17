Продажі бензинових авто в Україні впали за рік на 20%, – "Укравтопром"

У вересні цього року український автопарк поповнили 2,1 тис. нових авто з бензиновими двигунами, що на 20% менше, ніж торік.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтором".

Зазначається, що водночас зменшилась і частка бензинових авто в загальних продажах нових легковиків. Так, якщо у вересні 2023 року вони охоплювали 46% ринку нових авто, то зараз – 37%.

Лідером ринку нових бензинових автомобілів у вересні став кросовер Mazda CX5.

До п'ятірки найпопулярніших нових легковиків із бензиновими ДВЗ потрапили:

Mazda CX5 – 161 машина;

Skoda Karoq – 135;

Skoda Octavia – 122;

Hyundai Tucson – 109;

KIA Sportage – 108.

Вересневий попит на імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ зменшився на 16%, до 7,8 тис. автомобілів. Однак вони охопили 46% первісних продажів вживаних легковиків, проти 44% торік.

Їхній середній вік становив 10,6 року.

П'ятірка найпопулярніших імпортованих вживаних бензинових авто виглядає так:

Volkswagen Golf – 616 авто;

Audi Q5 – 373;

Volkswagen Tiguan – 349;

Renaut Megane – 326;

Skoda Octavia – 312.

Як повідомлялося, у вересні цього року український автопарк поповнили майже 4,3 тис. авто на електротязі (BEV), що на 0,2% менше, ніж у вересні 2023 року. Найбільше електрокарів купували у Львівській області та Києві.

Того ж місяця українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто, що на 30% менше, ніж у серпні.