Україна знову закликала FATF внести Росію до "чорного списку". FATF відмовляється це зробити вже третій рік

Міністерство фінансів та Державна служба фінансового моніторингу України закликають Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) вести Росію до "чорного списку" на пленарному засіданні організації, яке відбудеться з 21 по 25 жовтня в Парижі.

Цього разу воно відбудеться під головуванням новопризначеної президентки Елізи де Анда Мадразо, тому цього разу це звернення адресоване до неї, повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Президентка Мадразо повинна надіслати потужний сигнал глобальній спільноті про те, що FATF під її керівництвом готова твердо протистояти тим, хто здійснює державні фінансові злочини та намагається підірвати міжнародну фінансову систему", – наголошується у повідомленні.

У Мінфіні нагадали, що на попередньому пленарному засіданні у червні FATF закликала держави-члени бути пильними щодо поточних та нових ризиків, які Росія становить для міжнародної фінансової безпеки.

Однак з моменту останнього пленарного засідання Росія ще більше зміцнила свої зв'язки з країнами, що вже знаходяться у чорному списку FATF, такими як Північна Корея та Іран, зауважують в українському міністерстві.

"Зміцнення зв'язків між Росією та цими державами загрожує міжнародному порядку, що ґрунтується на правилах, і підкреслює, як Росія стала шлюзом для країн із чорного списку для доступу до глобальної економіки", – наголошують у Мінфіні.

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Як повідомлялося, FATF на пленарному засіданні у червні 2024 року продовжила дію ухваленого у лютому 2023 року рішення про призупинення членства Росії, але вчергове відмовилася вносити її до "чорного списку".

Нагадаємо, Україна неодноразово закликала організацію внести РФ до "чорного списку". Але FATF відмовляється це зробити.

За даними агентства Bloomberg, Кремль непублічно тисне на уряди низки країн, включно з Індією, погрожуючи скасувати оборонні та енергетичні угоди, якщо вони не допоможуть заблокувати включення Росії до "чорного списку" FATF, що перетворить її на токсичну державу у фінансовому світі.