Криптобіржі в Росії будуть зобов’язані здавати дані клієнтів силовикам

Росфінмоніторинг запропонував запровадити ліцензування криптобірж у Росії. Тепер їх зобов'яжуть отримувати ліцензію та зберігати всю інформацію про власників криптовалют не менше п'яти років із обов'язковою видачею таких даних правоохоронним органам.

Про це пише The Moscow Times.

"У всьому світі за допомогою блокчейну, а також за допомогою цифрових валют відбувається безліч різних злочинів. Так, у відкритому доступі можна знайти понад 1500 повідомлень про кримінальні правопорушення, які так чи інакше пов'язані з криптовалютами", – сказала начальниця юридичного управління Росфінмоніторингу Ольга Тисен.

За її словами, криптовалюти найчастіше використовуються в таких злочинах, як засоби платежу або предмет посягання. При цьому в такому випадку проблематично встановити сам факт злочину.

Тисен пояснила, що єдиним способом, що дозволяє встановити власника криптогаманця, є звернення правоохоронців до біржі та обмінників, але встановленого порядку таких звернень немає.

"Із 2017 року в нас розробляється пакет законопроєктів, покликаних "обілити" сферу криптовалютних операцій. Усі криптобіржі зобов'язані зареєструватися або отримати ліцензію. Також до їхніх обов'язків увійде встановлення інформації про власника криптоадреси та зберігання інформації про всі проведені транзакції не менше п'яти років", – сказала Тисен.

За її словами, біржі будуть зобов'язані видавати всі дані державним та правоохоронним органам.

Вона уточнила, що необхідно розробити маршрутні правила, де буде вказано про транзакції, відправника та одержувача криптовалюти, але реалізувати подібну ініціативу технічно складно.

"Ми сподіваємося, що більшість законопроєктів, із урахуванням термінів їх розробки, буде ухвалено вже до кінця цього року. Після цього за кожним із законів також буде підготовлено постанови уряду, які врегулюють низку додаткових та уточнюючих питань", – зазначила Тисен.

Росія і криптовалюти

Як повідомлялося, на початку серпня президент Росії Владімір Путін підписав закони, які легалізують в Росії майнінг криптовалют та дозволяють міжнародні розрахунки за допомогою криптовалюти під контролем російського центробанку.

До того стало відомо, що Центробанк РФ планує провести перші міжнародні розрахунки у криптовалюті до кінця року, заявила раніше його голова Ельвіра Набіулліна.

Нагадаємо, в березні Путін уже підписав базовий закон, який дозволяє використовувати криптоактиви для зовнішньоторговельних розрахунків.

За даними Boomberg, російські сировинні компанії вже почали використовувати криптовалюту для торгівлі з Китаєм. Так, щонайменше два великі виробники металів, що не перебувають під санкціями, перейшли в платежах на стейблкоіни, прив’язані до долара США (USDT).

Однак пізніше Китай визнав використання криптовалюти ознакою відмивання грошей. Операції з віртуальними активами у нових роз'ясненнях до "Закону про боротьбу з відмиванням грошей" з 20 серпня розглядаються як один із очевидних способів відмивання грошей.