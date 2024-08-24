Криптовалюти не вирішать проблем Росії з розрахунками: Використання крипти в Китаї визнали ознакою відмивання грошей

Поки влада Росії готує інфраструктуру для використання цифрових активів у міжнародних розрахунках, сподіваючись у такий спосіб вирішити проблему транскордонних платежів, головний торговий партнер Росії – Китай – визнав використання криптовалюти ознакою відмивання грошей.

Про це пише The Moscow Times.

Операції з віртуальними активами у нових роз'ясненнях до "Закону про боротьбу з відмиванням грошей" з 20 серпня розглядаються як один із очевидних способів відмивання грошей, розповіли представники Верховного народного суду та Верховної народної прокуратури Китаю.

Криптовалюта в Китаї в принципі заборонена з 2021 року за рішенням Народного банку Китаю, причому китайським громадянам не можна здійснювати транзакції й на іноземних майданчиках.

До цього розрахунки в крипті були в Китаї такі популярні, що на нього припадала третина світового випуску біткойнів.

Росія, однак, розраховує, що криптовалюта допоможе оминати обмеження на розрахунки з Китаєм.

Китайські банки, побоюючись вторинних санкцій США, почали ретельно й довго перевіряти і найчастіше відмовлятися обробляти перекази до Росії і з неї: частка відмов сягає 80%.

Відтак, тепер охочих мати справу з криптовалютою в Китаї буде менше. Агентські схеми платежів до Китаю, в яких на якомусь офшорному етапі була задіяна криптовалюта, тепер апріорі можуть розглядатися китайськими правоохоронцями як потенційне відмивання коштів і стати предметом розслідування.

Як повідомлялося, Росія та Китай можуть почати використовувати бартерні схеми в торгівлі між двома країнами через проблеми у фінансових розрахунках, обумовлені загрозою санкцій США.

Як повідомлялося, на початку серпня президент Росії Владімір Путін підписав закони, які легалізують в Росії майнінг криптовалют та дозволяють міжнародні розрахунки за допомогою криптовалюти під контролем російського центробанку.

До того стало відомо, що Центробанк РФ планує провести перші міжнародні розрахунки у криптовалюті до кінця року, заявила раніше його голова Ельвіра Набіулліна.

Нагадаємо, в березні Путін уже підписав базовий закон, який дозволяє використовувати криптоактиви для зовнішньоторговельних розрахунків.

За даними Boomberg, російські сировинні компанії вже почали використовувати криптовалюту для торгівлі з Китаєм. Так, щонайменше два великі виробники металів, що не перебувають під санкціями, перейшли в платежах на стейблкоіни, прив’язані до долара США (USDT).