Ворог б’є по енергетиці: У Міненерго повідомили про знеструмлення у п’яти областях

Упродовж минулої доби, 20 жовтня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Донецькій, Львівській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, на Сумщині через обстріл підстанції сталося пошкодження обладнання з подальшим загорянням. Це спричинило знеструмлення підстанції, повітряних ліній, а також споживачів у двох областях. Пожежу ліквідовано, живлення відновлено лише частково.

На Львівщині внаслідок атаки БПЛА пошкоджено повітряну лінію, при цьому знеструмлювались побутові споживачі.

У Чернігівській області внаслідок обстрілу повітряної лінії знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без світла залишались 459 абонентів.

На Харківщині під час повітряної тривоги знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення відновлено.

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Загалом минулої доби енергетики відновили живлення для 190 489 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Станом на ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 585 населених пунктів.

Раніше в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт заявляв, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання за умови відсутності нових пошкоджень в енергосистемі вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.