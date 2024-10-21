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Новини
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Асоціація виробників будматеріалів закликала уряд відновити бронювання: Під загрозою створення захисних споруд на лінії зіткнення

військовий,мобілізація,квиток

Будівельна галузь вже зараз відчуває гостру нестачу працівників, і це становить загрозу для економіки та оборони України. Зупинка бронювання, яку ініціювала влада, може загострити цю проблему ще більше, тому потрібно відновити механізм захисту критично важливих працівників.

Із таким закликом виступив на пресконференції президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій.

"Ви думаєте, що ось, держава дасть гроші, і будівельні комбінати відразу виконають замовлення на оборонні споруди. А я хочу сказати наступне: якщо на будівельному комбінаті середня чисельність була 245-275 працівників, це і з жінками, і з пенсіонерами, то зараз залишилося 45. І якщо цим 45 працівникам дати замовлення на 3 тисячі, наприклад, "зубів дракона", то вони його просто фізично не виконають! У нас вже зараз відчувається нестача робітників на виконання оборонних замовлень", – наголосив Салій.

Він підкреслив: аудит підприємств, стратегічність яких викликає питання, можна проводити без зупинки процесу бронювання, яке загрожує масштабною кризою економіці і обороні. Зараз Україна активно розвивається у напрямку цифровізації, тож можливим шляхом вирішення цього питання може бути створення реєстру критичних підприємств – на прикладі системи "Резерв+".

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"У нас є ціле міністерство по цифровізації. Тож цифровізуйте ці процеси. Повідомляйте офіційно керівників і власників підприємств про їхній статус. Вони не повинні заходити в "Дію" і грати, як в казино. Бронювання має бути принаймні на рік зрозумілим для керівника підприємства. І тоді підприємство буде визначатися як критичне, базуючись не на рішенні конкретного чиновника, ТЦК або адміністрації, а на всім зрозумілих речах. Тоді дійсно держава буде партнером бізнесу, а бізнес буде знати, як бути партнером держави", – наголосив Салій.

Раніше у Європейській бізнес асоціації (EBA) також закликали уряд якомога швидше відновити бронювання, адже зупинка цього процесу стала критичною проблемою для бізнесу, яка може призвести до закриття підприємств.

Автор: 

будівництво (2236) бронювання (205) Новини компаній (3421)


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Топ коментарі
+6
Так як ви їх будували до цього, то може хочь у формі з лопатою і сокирою діло піде краще.
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21.10.2024 15:56 Відповісти
+4
А в Кварталії все як завжди.
Спочатку дозволяють бронювати всіх чинуш, футболістів і продавців в "Епіцентрі" поки складальників дронів, працівників заводів ВПК та робітників сталеливарних заводів гребуть пачками.
Потім нарешті дозволяють бронювати всіх кого потрібно через Дію.
Потім кловану показують цифри заброньованих включно з його обісцяним Кварталом та іншею шелупонню що встигла вчасно занести кому треба. Клован супить брівки і дає наказ зупинити ВСЮ бронь.
І знову гребуть складальників дронів, працівників ВПК та заводів які дають нам валютну виручку...
І так по колу - як по цирковому манежу.🤡
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21.10.2024 16:41 Відповісти
+2
От ******* - ***** не будують тільки гроші *******.
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21.10.2024 16:35 Відповісти
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Так як ви їх будували до цього, то може хочь у формі з лопатою і сокирою діло піде краще.
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21.10.2024 15:56 Відповісти
"...вони його просто фізично не виконають..."

От і ладушки. Менше буде гемороя у зелених ворюг.
Для Зеленського і його банди ворюг найкраще, аби на комбінаті взагалі залишилися дві людини - директор і главбух. Більше грошей залишиться у "сім'ї"...
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21.10.2024 15:56 Відповісти
Тришкин кафтан.
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21.10.2024 16:12 Відповісти
От ******* - ***** не будують тільки гроші *******.
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21.10.2024 16:35 Відповісти
А в Кварталії все як завжди.
Спочатку дозволяють бронювати всіх чинуш, футболістів і продавців в "Епіцентрі" поки складальників дронів, працівників заводів ВПК та робітників сталеливарних заводів гребуть пачками.
Потім нарешті дозволяють бронювати всіх кого потрібно через Дію.
Потім кловану показують цифри заброньованих включно з його обісцяним Кварталом та іншею шелупонню що встигла вчасно занести кому треба. Клован супить брівки і дає наказ зупинити ВСЮ бронь.
І знову гребуть складальників дронів, працівників ВПК та заводів які дають нам валютну виручку...
І так по колу - як по цирковому манежу.🤡
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21.10.2024 16:41 Відповісти
Шапіто...
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21.10.2024 18:22 Відповісти
а какого чёрта сыкливые директора свой персонал сливало частной фирме- - тцк ? зачем в сговор вступали, прикрывая свою ж опу?
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21.10.2024 18:44 Відповісти
Та ви що яке бронювання, нам не потрібні будівельники, нам не потрібні водії маршруток і таксі, водії доставок, не потрібні магазини нам взагалі нічого не потрібне, бо просрочка вирішив що 1.5 лямів заброньованих то багато для 24 лямів жителів країни, оце треба разок не вийти всім на роботи на дня три , коли все стане до них дойде, що без людей ніх не работає, як на фронті так і в цивільному житті. А дівчата чомусь не дуже хочуть йти сміття вивозити 🤷
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21.10.2024 22:14 Відповісти
Вовка нє вєлєл. І вообще: коли воно обідєлось, то логіки не шукай
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21.10.2024 22:16 Відповісти
О ще ждуни про себе заявили. Їм головне бізнес, бабки, а те що ворог наступає...так їм по фігу вони вже мабуть домовились, так саме як зерновий термінал в південному
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22.10.2024 11:43 Відповісти

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