Асоціація виробників будматеріалів закликала уряд відновити бронювання: Під загрозою створення захисних споруд на лінії зіткнення

Будівельна галузь вже зараз відчуває гостру нестачу працівників, і це становить загрозу для економіки та оборони України. Зупинка бронювання, яку ініціювала влада, може загострити цю проблему ще більше, тому потрібно відновити механізм захисту критично важливих працівників.

Із таким закликом виступив на пресконференції президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій.

"Ви думаєте, що ось, держава дасть гроші, і будівельні комбінати відразу виконають замовлення на оборонні споруди. А я хочу сказати наступне: якщо на будівельному комбінаті середня чисельність була 245-275 працівників, це і з жінками, і з пенсіонерами, то зараз залишилося 45. І якщо цим 45 працівникам дати замовлення на 3 тисячі, наприклад, "зубів дракона", то вони його просто фізично не виконають! У нас вже зараз відчувається нестача робітників на виконання оборонних замовлень", – наголосив Салій.

Він підкреслив: аудит підприємств, стратегічність яких викликає питання, можна проводити без зупинки процесу бронювання, яке загрожує масштабною кризою економіці і обороні. Зараз Україна активно розвивається у напрямку цифровізації, тож можливим шляхом вирішення цього питання може бути створення реєстру критичних підприємств – на прикладі системи "Резерв+".

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"У нас є ціле міністерство по цифровізації. Тож цифровізуйте ці процеси. Повідомляйте офіційно керівників і власників підприємств про їхній статус. Вони не повинні заходити в "Дію" і грати, як в казино. Бронювання має бути принаймні на рік зрозумілим для керівника підприємства. І тоді підприємство буде визначатися як критичне, базуючись не на рішенні конкретного чиновника, ТЦК або адміністрації, а на всім зрозумілих речах. Тоді дійсно держава буде партнером бізнесу, а бізнес буде знати, як бути партнером держави", – наголосив Салій.

Раніше у Європейській бізнес асоціації (EBA) також закликали уряд якомога швидше відновити бронювання, адже зупинка цього процесу стала критичною проблемою для бізнесу, яка може призвести до закриття підприємств.