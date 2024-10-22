Українці суттєво збільшили імпорт вживаних авто віком до п’яти років

За дев’ять місяців 2024 року українці придбали 50,1 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, що на 60% більше, ніж торік.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Загалом із січня по вересень першу реєстрацію в Україні пройшли 176 тис. легкових авто з пробігом. Тож, автівки віком до 5 років становили понад 28% від цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 40%. Далі йдуть бензинові авто– 39%, дизельні – 10%, гібридні – 7% та авто з ГБО – 4%.

Найпопулярнішими моделями серед вживаних авто віком до 5 років стали:

Tesla Model Y – 3231 автівка;

Tesla Model 3 – 2885;

Hyundai Kona – 1635;

Nissan Rogue – 1622;

Mazda CX5 – 1598;

Volkswagen Tiguan – 1429;

Volkswagen Golf – 1144;

Nissan Leaf – 1078;

KIA Niro – 998;

Audi Q5 – 966.

Як повідомлялося, у вересні попит на нові авто різко обвалився, українці придбали 5,7 тис. нових легковиків, що на 30% менше, ніж у серпні. Загалом із січня по вересень 2024 року українці придбали 53 тис. нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, ініціатива уряду запровадити військовий збір у розмірі 15% на придбання автомобілів спричинила ажіотажний попит на нові авто у липні. При цьому у серпні в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових авто. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.