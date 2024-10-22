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Треба економити газ: У КМДА розповіли, коли житлові будинки підключать до тепла

опалення

Столична влада поки не поспішатиме з початком опалювального сезону в житлових будинках.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, передає liga.net.

"За нормами необхідно, щоб середньодобова температура була вісім градусів і менше протягом трьох діб. Тоді можна приймати рішення про початок опалювального сезону", – нагадав він.

Поки що погода достатньо тепла, щоб відтермінувати його. Це також важливо для економії газу.

"Нам треба, щоб запасу газу вистачило і нам, і всій Україні саме тоді, коли на вулиці буде холодно – це січень, лютий", – сказав Пантелеєв.

За його словами, влада "не поспішає витрачати дуже цінний енергоресурс". "Крім того, це ще й немаленькі цифри у платіжках. По тенденціях ми бачимо, що в кінці жовтня, на початку листопада температура буде нижчою. Тоді будемо ухвалювати рішення про початок опалювального сезону", – додав посадовець.

Водночас у закладах соціальної сфери – дитсадках, школах, лікарнях – опалення уже увімкнули. Наразі уже 1200 будівель із теплом.

Як повідомлялося, опалювальний сезон у Києві для закладів соціальної сфери розпочався з 14 жовтня.

Нагадаємо, минулий опалювальний сезон у Києві завершили 28 березня, враховуючи потепління. Розпочали його 16 жовтня 2023 року.

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Київ (4714) опалення (567) опалювальний сезон (1156)


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І це добре, бо гріти вулиці задовбало!
Взагалі треба переходити на лічильники тепла в кржній квартирі, бо одному холодно, а інші грють вулиці, відкриваючи всі вікна! І красти з бюджету буде важче!
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23.10.2024 10:08 Відповісти

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