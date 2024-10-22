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Новини
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"Укренерго" отримало потужний трансформатор від Світового банку. Він забезпечить живлення для близько 300 тисяч споживачів. ФОТО

Укренерго отримало потужний трансформатор, куплений коштом Світового банку

НЕК "Укренерго" отримала перший великий трансформатор поперечного регулювання для однієї з підстанцій 750 кВ у межах проєкту REPOWER від Світового Банку.

Як наголосили у пресслужба компанії, це допоможе посилити надійність передачі електроенергії від електростанцій до мереж обленерго.

Зазначається, що новий трансформатор дозволить збільшити обсяг передачі електроенергії у період сезонного зростання споживання. Водночас його встановлення зменшить експлуатаційні витрати, а також забезпечить надійну схему живлення для близько 300 тисяч споживачів.

У найближчі місяці, після завершення виробництва, "Укренерго" очікує надходження ще близько 20 потужних трансформаторів, придбаних за кошти Світового банку.

Укренерго отримало потужний трансформатор, куплений коштом Світового банку

Укренерго отримало потужний трансформатор, куплений коштом Світового банку

Це обладнання постачається коштом гранту на суму $247 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF). Він фінансується 17 донорами, включаючи Канаду, Швецію і Швейцарію, які визначили український енергетичний сектор як пріоритетний напрямок своїх внесків.

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Раніше в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт заявляв, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання за умови відсутності нових пошкоджень в енергосистемі вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.

Автор: 

Світовий банк (582) електроенергія (4289) Укренерго (2024)


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Топ коментарі
+16
навіщо таке писати в новинах, отримали тай отримали. мовчки поставили і користуємося. Так ні необхідно на кожному розі про це написати, щоб завтра прилетіло
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22.10.2024 14:26 Відповісти
+14
Ще напишіть де він, пзц якийсь
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22.10.2024 14:26 Відповісти
+7
вы его хоть бетоном укройте...
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22.10.2024 14:24 Відповісти
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вы его хоть бетоном укройте...
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22.10.2024 14:24 Відповісти
І от саме це буде підгрунтям для НКРЕ щоб обгрунтувати підвищення тарифів для населення до 10 гр. за 1 кВт. без врахування осель обладнаних електроплитами.
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22.10.2024 14:25 Відповісти
навіщо таке писати в новинах, отримали тай отримали. мовчки поставили і користуємося. Так ні необхідно на кожному розі про це написати, щоб завтра прилетіло
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22.10.2024 14:26 Відповісти
зачекайте, вони локацію ще точну вкажуть.
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22.10.2024 14:36 Відповісти
Ще напишіть де він, пзц якийсь
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22.10.2024 14:26 Відповісти
Власний трансформаторний завод похерили, тепер раді подачкам.
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22.10.2024 14:34 Відповісти
Ви помиляєтесь, це і є виріб "власного похєрєного" завода.
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22.10.2024 16:31 Відповісти
Шильдик не видно щось.
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22.10.2024 20:55 Відповісти
Галущенко його заникає.
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22.10.2024 14:38 Відповісти
Це означа що ціна електрики впаде втричі, чи Я помиляюся і вона ще зросте?
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22.10.2024 14:40 Відповісти
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22.10.2024 14:43 Відповісти
Ну то ЗЕля всрався...
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22.10.2024 14:56 Відповісти
тільки не говоріть Зермаку де він стоїть
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22.10.2024 15:01 Відповісти
Але ви його звісно не подключите...
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22.10.2024 15:03 Відповісти
Гарна новина. Мене це тішить.
А все вам не так, люди, судячи з коментарів. Подарували - це плюс, посилення енергосистеми - ниття що піднімуть ціни, вкрадуть.
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22.10.2024 15:05 Відповісти
Я так розумію, де його установлять повідомлять трохи пізніше?
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22.10.2024 15:11 Відповісти
Ви що думаєте, рсня не знає, де наші всі підстанції? Та їх будували ще совку, їх проектна документація з координатами і планами в москві лежить. ППО треба, щоб не прилітало.
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22.10.2024 15:19 Відповісти
отримало потужний трансформатор Джерело: https://biz.censor.net/n3516164

Дякуємо зеленому вошдю. Яка потужна потужність.

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22.10.2024 16:52 Відповісти
цікаво, він гудить чи ні?
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22.10.2024 17:10 Відповісти

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