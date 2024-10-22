Зупинка бронювання може залишити аграрну галузь без працівників, ціни на продовольство зростуть, – Козаченко

Призупинення процедури бронювання співробітників негативно позначиться на аграрній галузі та всій українській економіці, а також може спровокувати зростання цін на продовольство, якщо дефіцит працівників не дозволить аграріям провести сезонні роботи.

Про це заявив президент "Української аграрної конфедерації" Леонід Козаченко, передає УНІАН.

"Наявність бронювання для нас вкрай критична. У сільському господарстві дуже важлива сезонність. І якщо ми в певний період, наприклад зараз, не зможемо виконати ті чи інші роботи, то у нас зупиняється цей вид діяльності", – сказав Козаченко.

За його словами, це навряд чи призведе до дефіциту продовольства в Україні, але ціни на нього можуть зрости.

"Я не думаю, що це спричинить дефіцит продовольства в Україні. Але економіка країни в цілому дуже ослабне. І від дефіциту нашого продовольства постраждають більше за межами нашої країни. Так, у нас продовольство виросте в ціні, але його буде достатньо. А продовольча світова безпека опиниться під загрозою", – спрогнозував Козаченко.

Він зауважив, що вже зараз аграрії мають значний дефіцит персоналу, а зупинка бронювання може ще більше погіршити ситуацію.

"Зараз ми маємо величезний дефіцит. Якщо зараз його ще збільшити, то нам навряд чи вистачить навіть дівчат, які зараз, вперше в історії, сідають на комбайни і трактори, сіють, орють і збирають. Багато польової роботи фізично непосильна для жінок. Тому дефіцит кадрів обвалить виробництво продукції. Тому до таких рішень необхідно приходити дуже і дуже зважено і продумано", – додав Козаченко.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів до 15 листопада призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації, а також доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання.

Крім того, можливість бронювання військовозобов'язаних працівників від мобілізації на порталі "Дія" призупинили і для тих підприємств, які вже отримали статус критично важливих.

Це рішення викликало хвилю критики серед бізнес-спільноти, адже воно не дозволяє підприємствам планувати свою роботу, ставить під заргрозу їх функціонування, а відповідно – надходження податків та економічну безпеку України.