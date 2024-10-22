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Новини
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Зупинка бронювання може залишити аграрну галузь без працівників, ціни на продовольство зростуть, – Козаченко

козаченко

Призупинення процедури бронювання співробітників негативно позначиться на аграрній галузі та всій українській економіці, а також може спровокувати зростання цін на продовольство, якщо дефіцит працівників не дозволить аграріям провести сезонні роботи.

Про це заявив президент "Української аграрної конфедерації" Леонід Козаченко, передає УНІАН.

"Наявність бронювання для нас вкрай критична. У сільському господарстві дуже важлива сезонність. І якщо ми в певний період, наприклад зараз, не зможемо виконати ті чи інші роботи, то у нас зупиняється цей вид діяльності", – сказав Козаченко.

За його словами, це навряд чи призведе до дефіциту продовольства в Україні, але ціни на нього можуть зрости.

"Я не думаю, що це спричинить дефіцит продовольства в Україні. Але економіка країни в цілому дуже ослабне. І від дефіциту нашого продовольства постраждають більше за межами нашої країни. Так, у нас продовольство виросте в ціні, але його буде достатньо. А продовольча світова безпека опиниться під загрозою", – спрогнозував Козаченко.

Він зауважив, що вже зараз аграрії мають значний дефіцит персоналу, а зупинка бронювання може ще більше погіршити ситуацію.

"Зараз ми маємо величезний дефіцит. Якщо зараз його ще збільшити, то нам навряд чи вистачить навіть дівчат, які зараз, вперше в історії, сідають на комбайни і трактори, сіють, орють і збирають. Багато польової роботи фізично непосильна для жінок. Тому дефіцит кадрів обвалить виробництво продукції. Тому до таких рішень необхідно приходити дуже і дуже зважено і продумано", – додав Козаченко.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів до 15 листопада призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації, а також доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання.

Крім того, можливість бронювання військовозобов'язаних працівників від мобілізації на порталі "Дія" призупинили і для тих підприємств, які вже отримали статус критично важливих.  

Це рішення викликало хвилю критики серед бізнес-спільноти, адже воно не дозволяє підприємствам планувати свою роботу, ставить під заргрозу їх функціонування, а відповідно – надходження податків та економічну безпеку України.

Автор: 

аграрії (1340) урожай (525) ціни (3541) бронювання (205) мобілізація (480) Новини компаній (3421)


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Навіщо вам продовольство? У вас є Державний цирк і чемпіонат з футболу. Вам мало цього?
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22.10.2024 17:54 Відповісти
А зупинка мобілізації безконтрольним бронюванням може
позбавити весь український народ своєї суверенної держави.
Тоді всіх українців звичайно, кацапи зроблять своїми рабами.
І гидкими кацапськими рабами будуть у тому числі й усі аграрії.
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22.10.2024 18:02 Відповісти
збільшяться ціни, збільшяться податки.
це ж файно? нє?
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22.10.2024 18:06 Відповісти
Нахер нам та продукція. У нас головне це прокуратура , менти та МСЕК.
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22.10.2024 18:10 Відповісти
а какого чёрта сыкливые директора гнало свой персонал сдаватся в частную тцк? зачем в сговор вступали, прикрывая свою ж опу?
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22.10.2024 18:13 Відповісти
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22.10.2024 18:31 Відповісти
Зельоні активно працюють на виїзд самих упертих українців.
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22.10.2024 18:41 Відповісти

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