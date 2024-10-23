Міністр фінансів Німеччини пропонує обмежити виплати для українських біженців

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер пропонує запровадити новий правовий статус для українських біженців. Це має зменшити витрати держави на соцвиплати по безробіттю та залучити більше одержувачів допомоги на ринок праці.

Про це він повідомив в інтерв’ю журналу WirtschaftsWoche, передає DW.

"Ми повинні розглянути окремий правовий статус для біженців з України", – зазначив Лінднер.

Зокрема, німецький урядовець пропонує замість стандартних соцвиплат по безробіттю, які українці на даний момент отримують на рівних з німцями та іншими резидентами країни, запровадити комбінацію з "виплат для шукачів притулку та інструментів політики залучення на ринок праці, які передбачають "гроші для громадян".

Пропозиція передбачає, що українці й надалі не повинні будуть проходити процедуру надання притулку, але й не будуть автоматично отримувати "гроші для громадян, які орієнтовані на соціально-економічний прожитковий мінімум та водночас участь у суспільному житті навіть без роботи".

Виплати для шукачів притулку є нижчими за "гроші для громадян", крім того, вони передбачають гірший соціальний захист, зокрема доступ до медичних послуг.

Нагадаємо, українські біженці в Німеччині стали частіше влаштовуватися на роботу.

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Скільки українських біженців у ЄС?

Як повідомлялося, станом на 31 серпня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи майже 4,2 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Близько 60% усіх українських біженців зареєстровано у трьох європейських країнах: Німеччині (1,12 млн осіб; 27% від загальної кількості у ЄС), Польщі (975,19 тис.; 23,4%) та Чехії (376,88 тис.; 9,1%).

У липні Національний банк погіршив свої прогнози щодо міграції українців. Якщо у квітні Нацбанк очікував відтоку в цьому році 200 тис. людей і припливу наступного року 400 тисяч, то тепер оцінює відтік цьогоріч у 400 тисяч, а наступного року – ще 300 тисяч українців.