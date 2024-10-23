Міністр фінансів Німеччини пропонує обмежити виплати для українських біженців
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер пропонує запровадити новий правовий статус для українських біженців. Це має зменшити витрати держави на соцвиплати по безробіттю та залучити більше одержувачів допомоги на ринок праці.
Про це він повідомив в інтерв’ю журналу WirtschaftsWoche, передає DW.
"Ми повинні розглянути окремий правовий статус для біженців з України", – зазначив Лінднер.
Зокрема, німецький урядовець пропонує замість стандартних соцвиплат по безробіттю, які українці на даний момент отримують на рівних з німцями та іншими резидентами країни, запровадити комбінацію з "виплат для шукачів притулку та інструментів політики залучення на ринок праці, які передбачають "гроші для громадян".
Пропозиція передбачає, що українці й надалі не повинні будуть проходити процедуру надання притулку, але й не будуть автоматично отримувати "гроші для громадян, які орієнтовані на соціально-економічний прожитковий мінімум та водночас участь у суспільному житті навіть без роботи".
Виплати для шукачів притулку є нижчими за "гроші для громадян", крім того, вони передбачають гірший соціальний захист, зокрема доступ до медичних послуг.
Нагадаємо, українські біженці в Німеччині стали частіше влаштовуватися на роботу.
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Скільки українських біженців у ЄС?
Як повідомлялося, станом на 31 серпня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи майже 4,2 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення РФ.
Близько 60% усіх українських біженців зареєстровано у трьох європейських країнах: Німеччині (1,12 млн осіб; 27% від загальної кількості у ЄС), Польщі (975,19 тис.; 23,4%) та Чехії (376,88 тис.; 9,1%).
У липні Національний банк погіршив свої прогнози щодо міграції українців. Якщо у квітні Нацбанк очікував відтоку в цьому році 200 тис. людей і припливу наступного року 400 тисяч, то тепер оцінює відтік цьогоріч у 400 тисяч, а наступного року – ще 300 тисяч українців.
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міністр фінансів Німеччини прогнозує нову навалу біженців з зеленого раю
а під керівництвом зрадника-наркомана і не всі хочуть
на сайті ТЦК до цих пір можна подивитися як голосували окуповані территорії це буде підказка до питання чому вони окуповані
вам в ОПі дали інструкцію називати всіх, хто не лиже сраку Зєлі, російськими тролями?
фахові вони, члєнососи
крім посла в Великобританії, звичайно
Які " виплати 2 міліонам кацапні у Німеччині", у вас там зовсім креатив закінчився ?
В наступний раз будуть головою думати на виборах а не дупою.
Скажу від себе. Абсолютна більшість утікачів на Захід від війни - це мешканці Півдня та Сходу , тобто вони в 2019 році самі наобирали тих , кто надав Путіну таку смачну можливість напасти на Україну ... а коли Путін таки напав - самі повтікали на Захід , залишивши в свїй більшості україномовним громадянам розбиратися на фронтах з проблемою , яку російськомовні мешканці Півдня та Сходу породили своїм шизофренічним голосуванням 21 квітня 2019 року. Хіба це справедливо? Так , що не треба скиглити , а вже повинні були ( крім пенсіонерів ) вивчити німецьку мову та піти працювати , як працюють пересічні німці , які своїми податками забезпечують проживання 73%-них ЗЕбіженців .
А взагалі ти своїм хамством заслуговуєш на рюзьгі пашпорт .
Якщо всі ЗЕбіженці такі працьовиті, то чого міністр фінансів виліз с заявою?
До того ж німецька бюрократія дуже довго визнає дипломи, навіть просту оцінку диплому де буде написано те ж саме, що в дипломі і що він відповідає німецькому диплому у випадку нерегламентованих професій чекають по 8 місяців.
Особисто я не отримую бюргергельд ні допомогу з соцамту мені гидко ці гроші брати щоб потім мене ще всі обзивали.
До того ж деждопомогу навіть він пропонує обмежити тільки для тих, хто може працювати.