БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
7 411 32

Міністр фінансів Німеччини пропонує обмежити виплати для українських біженців

крістіан,лінднер

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер пропонує запровадити новий правовий статус для українських біженців. Це має зменшити витрати держави на соцвиплати по безробіттю та залучити більше одержувачів допомоги на ринок праці.

Про це він повідомив в інтерв’ю журналу WirtschaftsWoche, передає DW.

"Ми повинні розглянути окремий правовий статус для біженців з України", – зазначив Лінднер.

Зокрема, німецький урядовець пропонує замість стандартних соцвиплат по безробіттю, які українці на даний момент отримують на рівних з німцями та іншими резидентами країни, запровадити комбінацію з "виплат для шукачів притулку та інструментів політики залучення на ринок праці, які передбачають "гроші для громадян".

Пропозиція передбачає, що українці й надалі не повинні будуть проходити процедуру надання притулку, але й не будуть автоматично отримувати "гроші для громадян, які орієнтовані на соціально-економічний прожитковий мінімум та водночас участь у суспільному житті навіть без роботи".

Виплати для шукачів притулку є нижчими за "гроші для громадян", крім того, вони передбачають гірший соціальний захист, зокрема доступ до медичних послуг.

Нагадаємо, українські біженці в Німеччині стали частіше влаштовуватися на роботу.

Читайте також: Українські біженці інтегруються у ринок праці ЄС значно швидше, ніж їх попередники з інших країн, – МВФ

Скільки українських біженців у ЄС?

Як повідомлялося, станом на 31 серпня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи майже 4,2 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Близько 60% усіх українських біженців зареєстровано у трьох європейських країнах: Німеччині (1,12 млн осіб; 27% від загальної кількості у ЄС), Польщі (975,19 тис.; 23,4%) та Чехії (376,88 тис.; 9,1%).

У липні Національний банк погіршив свої прогнози щодо міграції українців. Якщо у квітні Нацбанк очікував відтоку в цьому році 200 тис. людей і припливу наступного року 400 тисяч, то тепер оцінює відтік цьогоріч у 400 тисяч, а наступного року – ще 300 тисяч українців.

Автор: 

біженці (712) виплати (476) Німеччина (1893) мігранти (437)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+19
Втекли з України депутати, а люди евакуювалися, дебіли журнаглісти
показати весь коментар
23.10.2024 15:56 Відповісти
+13
Майже двом мільйонам кацапні в Німеччині виплати йдуть без затримок і будь-яких обмежень бо вони завдяки активній підтримці російського дипкорпусу в Німеччині проходять як біженці. Та наше зелечмо замінило активний, пробивний і фаховий дипкорпус на безголосий та покірний, але зручний і керований. Наслідки бачимо.
показати весь коментар
23.10.2024 16:36 Відповісти
+11
підняття тарифів і податків, безробіття, повне беззаконня і серійні смерті в ТЦК...

міністр фінансів Німеччини прогнозує нову навалу біженців з зеленого раю
показати весь коментар
23.10.2024 15:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
підняття тарифів і податків, безробіття, повне беззаконня і серійні смерті в ТЦК...

міністр фінансів Німеччини прогнозує нову навалу біженців з зеленого раю
показати весь коментар
23.10.2024 15:52 Відповісти
Батьківщину треба захищати, а не бомжувати по світу в обосцаних з переляку штанях.
показати весь коментар
23.10.2024 18:25 Відповісти
ну всі можуть

а під керівництвом зрадника-наркомана і не всі хочуть
показати весь коментар
23.10.2024 18:40 Відповісти
На окупованих територіях ухилянтів нема. Хто не хоче захишати власну землю, той радісно побіжить в россійський м'ясний штурм.
показати весь коментар
24.10.2024 14:13 Відповісти
ти трохи відстав у розвитку і від ******** технологій

на сайті ТЦК до цих пір можна подивитися як голосували окуповані территорії це буде підказка до питання чому вони окуповані
показати весь коментар
24.10.2024 15:32 Відповісти
А чому тебе лайкають тільки російські тролі ?
показати весь коментар
24.10.2024 11:39 Відповісти
а чому у тебе чорний рот?

вам в ОПі дали інструкцію називати всіх, хто не лиже сраку Зєлі, російськими тролями?
показати весь коментар
24.10.2024 15:34 Відповісти
А ти хто ?
показати весь коментар
24.10.2024 19:50 Відповісти
дід Пихто
показати весь коментар
24.10.2024 20:42 Відповісти
показати весь коментар
24.10.2024 21:02 Відповісти
Втекли з України депутати, а люди евакуювалися, дебіли журнаглісти
показати весь коментар
23.10.2024 15:56 Відповісти
Майже двом мільйонам кацапні в Німеччині виплати йдуть без затримок і будь-яких обмежень бо вони завдяки активній підтримці російського дипкорпусу в Німеччині проходять як біженці. Та наше зелечмо замінило активний, пробивний і фаховий дипкорпус на безголосий та покірний, але зручний і керований. Наслідки бачимо.
показати весь коментар
23.10.2024 16:36 Відповісти
ви що, вважаєте послицю в Болгарії нефаховою?

фахові вони, члєнососи
крім посла в Великобританії, звичайно
показати весь коментар
23.10.2024 18:42 Відповісти
Не бреши росіянин
Які " виплати 2 міліонам кацапні у Німеччині", у вас там зовсім креатив закінчився ?
показати весь коментар
24.10.2024 11:41 Відповісти
це правильно: якщо вже вони добігли до Німеччини, то мають бігти далі
показати весь коментар
23.10.2024 16:52 Відповісти
До Ірландії?
показати весь коментар
23.10.2024 18:14 Відповісти
До сусліків в Сахарі.
показати весь коментар
23.10.2024 18:26 Відповісти
А як же нещасні укрквіточки-біженці будуть харчєваться? ніде цим нещасним представникам 73% немає спокою....Доколє?
показати весь коментар
23.10.2024 17:21 Відповісти
Це правильно, давно настав час.
показати весь коментар
23.10.2024 17:36 Відповісти
Наши біженці зараз бігають так, як голосували в 2019.
В наступний раз будуть головою думати на виборах а не дупою.
показати весь коментар
23.10.2024 18:30 Відповісти
КАБ або дрон не враховує, як хто голосував на виборах в 2019р. Тому краще сидіти в Європі, ніж чекати прильоту в Україні.
показати весь коментар
23.10.2024 19:15 Відповісти
Как то не "толерантно" получается. Чем украинские беженцы, хуже беженцев с других стран? Я что то сомневаюсь что арабы/африканцы прям толпами бегут работать. За такою дискриминацию, можно и в суд подать...
показати весь коментар
23.10.2024 18:33 Відповісти
Міністр фінансів Германії має рацію.

Скажу від себе. Абсолютна більшість утікачів на Захід від війни - це мешканці Півдня та Сходу , тобто вони в 2019 році самі наобирали тих , кто надав Путіну таку смачну можливість напасти на Україну ... а коли Путін таки напав - самі повтікали на Захід , залишивши в свїй більшості україномовним громадянам розбиратися на фронтах з проблемою , яку російськомовні мешканці Півдня та Сходу породили своїм шизофренічним голосуванням 21 квітня 2019 року. Хіба це справедливо? Так , що не треба скиглити , а вже повинні були ( крім пенсіонерів ) вивчити німецьку мову та піти працювати , як працюють пересічні німці , які своїми податками забезпечують проживання 73%-них ЗЕбіженців .
показати весь коментар
23.10.2024 19:17 Відповісти
А ти повернись в Україну, ПОЦреот, і попрацюй тут, а не насолоджуйся Октоберфестом.

А взагалі ти своїм хамством заслуговуєш на рюзьгі пашпорт .

Якщо всі ЗЕбіженці такі працьовиті, то чого міністр фінансів виліз с заявою?
показати весь коментар
23.10.2024 21:30 Відповісти
Чому тільки мешканці Півдня та Сходу? Так проголосували всі регіони за виключенням Львівської області..... https://www.pravda.com.ua/articles/2019/04/21/7213071/
показати весь коментар
24.10.2024 11:45 Відповісти
А мусульманським біженцям також обмежать чи вони їх побоюються обмежувати???
показати весь коментар
23.10.2024 20:08 Відповісти
Чорним набагато важче отримати статус біженця та право працювати. З поміж здорових чоловіків які мешкають в готелі де я проживаю в Гамбурзі працюють не більше 10%, половина з них по чорному (неофіційно). Ще відсотків 20 мають дикі гроші награбовані в Україні та працювати принципово не будуть. Ну а решту 70 % дійсно треба гнати на роботу або на фронт якщо не хочуть працювати й платити податки.
показати весь коментар
23.10.2024 21:15 Відповісти
Це ідея конкретно цього чиновника. Цю ідею вже розкритикували його колеги з уряду Німеччини і з вагомих причин бюргергельд платить федеральний уряд, пільги азюлям місцева влада земель, краще знайти місця в дитсадках для дітей біженців і це тоді дасть можливість матерям йти на роботу. Зараз дитсадок знайти нормальний важко. До того ж як правило вони працюють максимум з 8 до 15 - 15.30. Дітей самих лишати не можна.

До того ж німецька бюрократія дуже довго визнає дипломи, навіть просту оцінку диплому де буде написано те ж саме, що в дипломі і що він відповідає німецькому диплому у випадку нерегламентованих професій чекають по 8 місяців.

Особисто я не отримую бюргергельд ні допомогу з соцамту мені гидко ці гроші брати щоб потім мене ще всі обзивали.

До того ж деждопомогу навіть він пропонує обмежити тільки для тих, хто може працювати.
показати весь коментар
24.10.2024 01:05 Відповісти
нєгри і араби цього расіста не бентежать?
показати весь коментар
24.10.2024 03:23 Відповісти
Правильно, пусть идут на работу и пашут, а не типа в сказку попали: сидишь такой в условной Ясиноватой, пьешь пиво с семками, а потом такой, *****, в Париже с кровасаном
показати весь коментар
24.10.2024 09:28 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 