Фінляндія назавжди закрила два пункти пропуску на кордоні з Росією

Прикордонна служба Фінляндії остаточно закрила тимчасові пункти перетину кордону в Лієксанському районі "Інарі" і "Паріккала" та вже знімає вказівники.

Про це повідомив суспільний мовник Yle із посиланням на дані фінських прикордонників, передає "Європейська правда".

Зазначається, що рух через обидва тимчасові пункти перетину кордону був заблокований впролдовж тривалого часу.

В "Інарі" та "Паріккала" рух закрили 1 листопада 2021 року та 19 квітня 2022 року відповідно через обмеження на експорт російської деревини.

"Рішення жодним чином не змінює поточну ситуацію і не вплине на місцевих жителів. Це було остаточне рішення про закриття пункту пропуску "Інарі", – проінформував заступник командувача прикордонної служби Північної Карелії Самулі Муртонен.

Суспільний мовник зазначив, що рішення про закриття тимчасових пунктів перетину кордону було прийнято одноголосно начальником фінської прикордонної служби і начальником російської прикордонної служби в жовтні.

Як передають журналісти, прикордонна служба тепер розробляє практичні кроки для виконання цього рішення – наприклад, зняття знаків, що вказують на пункт перетину кордону

Водночас прикордонники додали, що відкриття тимчасових пунктів перетину кордону в майбутньому можливе відповідно до угоди про пункти перетину кордону між Фінляндією та Росією.

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Нагадаємо, уряд Фінляндії ухвалив рішення повністю закрити кордон із Росією з 30 листопада 2023 року. Таким чином Фінляндія хотіла взяти під контроль спроби гібридного впливу Росії, яка пропускає через свої прикордонні пункти нелегальних мігрантів без належних документів. Спочатку кордон закрили на півтора місяці, згодом дію цього рішення продовжували.

14 грудня минулого року Фінляндія вирішила відкрити два прикордонні пункти на східному кордоні – "Вааліма" та "Ніірала". Однак того ж дня їх знову закрили через наплив нелегальних мігрантів з боку Росії.

Зрештою, у квітні 2024 року уряд Фінляндії вирішив залишити зачиненими всі пункти пропуску на кордоні з Росією на невизначений строк.