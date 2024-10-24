Ворог б’є по енергетиці: У Міненерго повідомили про знеструмлення у шести областях

За минулу добу, 23 жовтня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, у Запорізькій області під час атаки БПЛА по території підстанції знеструмлювалось обладнання та побутові споживачі. Наразі живлення відновлено за резервною схемою.

На Полтавщині під час повітряної тривоги також знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою.

У Сумській області внаслідок обстрілу підстанції виникло загоряння, при цьому знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Пожежу ліквідовано, живлення відновлено.

При цьому, на Черкащині вимикалась повітряна лінія. Під час огляду виявлено пошкодження лінії та БПЛА на землі. Але споживачі не знеструмлювались.

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Загалом минулої доби енергетики відновили живлення для 16 121 споживача, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Станом на ранок 24 жовтня залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 532 населених пункти.

Як повідомлялося, від ранку, 23 жовтня, у Полтавській області запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії.