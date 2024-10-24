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Новини
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Доходи половини найбільших ІТ-компаній в Україні торік зменшились. Серед причин – виведення бізнесу та виїзд фахівців

компьютер,офіс,робота,комп'ютер,айті

За даними фінансової звітності, у 2023 році топ-30 ІТ-компаній в Україні отримали $2,5 млрд доходу та сплатили до держбюджету $53 млн податку на прибуток.

Загальний дохід компаній рейтингу знизився на 6% порівняно з 2022 роком через падіння попиту на ІТ-послуги, відкриття офісів і виїзд ІТ-фахівців за кордон та перерозподіл бізнесу групи компаній між кількома юридичними особами, свідчить дослідження Офісу ефективного регулювання BRDO.

При цьому у 15 із 30 найбільших ІТ-компаній доходи в Україні у 2023 році виявилися меншими, ніж у 2022 році.

За даними дослідження, найбільші доходи в Україні продовжують отримувати EPAM Systems, GlobalLogic і Luxoft серед сервісних компаній та Fintech Band (monobank) серед продуктових.

Доходи найбільших ІТ-компаній в Україні у 2023 році

Найбільше зростання доходів зафіксували у компанії EPAM Digital, але це пов'язано з перенесенням частини бізнесу з іншої юридичної особи групи, пояснили у BRDO. Також доходи суттєво зросли у компаній Fintech band та групи SoftServe.

Як і минулого року, найвищий чистий прибуток демонструють monobank, EPAM та GlobalLogic. На ці компанії припадає майже половина (47%) чистого прибутку топ-30 ІТ-компаній.

При цьому у 2023 році ІТ-компанії рейтингу сплатили $53 млн податку на прибуток до бюджету, що на 12,5% менше порівняно з 2022 роком. Половину суми сплаченого податку на прибуток компаній рейтингу забезпечили Fintech band та EPAM Systems. П’ять з Топ-30 компаній стали платниками податку на виведений капітал (ПНВК) – однією з переваг "Дія.City", що дозволило їм суттєво зменшити податкове навантаження на бізнес. Найбільшим платником ПНВК стала GlobalLogic, сплативши $350 тис. податку у 2023 році порівняно із $9 млн у 2022 році.

Що відбувається в українському ІТ-секторі?

Як повідомлялося, експорт IT-послуг з України у серпні 2024 року становив $507 млн, що на $38 млн або на 6,97% менше, ніж у липні ($545 млн), свідчать дані НБУ. Це найменше значення з початку повномасштабного вторгнення РФ, попередній мінімум було зафіксовано у січні 2024 року – $508 млн.

За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для української економіки на рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.

Однак у 2023 році експорт українських IT-послуг зменшився на 8,4% – до $6,7 млрд.

Зауважимо, що принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.

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доходи (480) IT-індустрія (326) ІТ-індустрія (550)


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Україні не потрібен IT-сектор! Україні потрібні мусора, циркачі, голови міськард, депутати, розплітники верблюдів
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24.10.2024 17:53 Відповісти
Тю А шо так? Було ж так весело.

Тільки Гетьманцев розумний, а інші просто дурники! А хто незгоден піднімемо податки!
https://www.youtube.com/watch?v=pc_Tq5Osd-4
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24.10.2024 18:09 Відповісти
Накуй не нужон нам ваш сраний інтернет (і ІТ). Краще зробіть ще один канал бидломарафону. Ну і збільшити чисельність інвалідо-прокурорів (і суддів) відсотків на 20 не завадило б
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24.10.2024 18:24 Відповісти
Ну зате справєдлівая мабєлізація щоб елєхторат поброньований на заводах і держструктурах не сильно скиглив. Жоден адекватний інвестор не найматиме працівника там, де він сьогодні своїм розумом продукт пиляє, а завтра його в буса запхали.
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24.10.2024 19:56 Відповісти
"Кожен з вас Президент" - казав українцям 20 травня 2019 року на инаугурації Найвеличніший Лідер ********** .... ну-ну , оце тепер вигрібають "президенти73%" разом з країною.

Оце сходив Вова в Президенти - країна напівзруйнована та йде до Повної Руїни!

Бідна Україна! Такі скоріш за все ЦЕЙ та його "зелені" добьють країну ... на радість Путлу.
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25.10.2024 11:23 Відповісти
Программисты в учетелях ушли, говорят у них зарплаты $4000.
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25.10.2024 14:27 Відповісти
Как можно вообще бросить программиста штурмовать посадку?
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25.10.2024 15:47 Відповісти
та пох@й!
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25.10.2024 16:23 Відповісти

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